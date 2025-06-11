孟加拉父母聞子命危仍無動於中　謀殺虐兒罪成　依例判囚終身

孟加拉裔父母發現47日大幼子失知覺後，仍迤迤然在家中洗澡及處理事宜，然後才送兒子入院。惟醫護發現男嬰頭部重創，左右兩邊8條筋骨骨折，腿部亦受傷，醫生告知父母孩子命危，二人仍無動於中。警方調查時，兩人指稱是22個月大的長子所為，又指長子妒忌弟弟，並有暴力傾向等。幼子留醫6天後死亡，兩夫婦否認謀殺及虐兒，案件經審訊後，陪審團昨裁定兩人均罪成。法官胡雅文今(11日)在高等法院判刑，就謀殺罪依例判兩名被告終身監禁，殘酷對待兒童罪，各入獄6年，兩罪同期執行。



男被告Hossain Md. Imran（32歲）及女被告Akter Mrs Farzana（28歲），兩人均是孟加拉裔，被控1項謀殺罪，指他們於2019年8月30日在香港，謀殺兒子何義文。他們亦同被控1項殘酷對待兒童罪，指他們於同年8月8日至24日，對32至48日大的何義文故意襲擊、虐待和忽略，導致他受不必要的損害。

男被告Hossain Md. Imran及女被告Akter Mrs Farzana在高等法院被裁定謀殺及虐兒罪成。(黃浩謙攝)

男嬰被送到明愛醫院搶救時，醫生已發現男嬰命危，但兩名被告聞言卻十分冷靜，醫生作供時也稱，不似正常父母的反應，因而感到奇怪。（資料圖片）

發現兒子失知覺後個半小時才送院

控方案情指，事主Hossain Iyman（中文名字為何義文，下稱：義文）於2019年7月8日在港出生，他和22月大的兄長、兩名被告居於深水埗一個劏房單位。兩名被告在同年8月24日發現義文不飲母乳，四肢沒有如常郁動，眼睛也沒有正常開合，但未有報警。在義文失去知覺1個半小時後，才帶義文到醫院救治。醫生發現義文情況嚴峻，但兩名被告聽後卻異常冷靜。

肋骨受創顯示曾受大力擠壓

義文送院時的臉頰和額頭有多處瘀傷，他的大腿和肋骨亦有多處骨折。此外，義文的頭部亦嚴重受傷，包括腦出血和大腦腫脹，連接腦神經的細胞亦受損。義文留醫6天，最終在同年8月30日不治，當時他53天大。而驗屍時則發現，義文的左右兩邊分別有1條和7條肋骨骨折。控方指，義文多處骨折和頭部受傷，均屬致命，其中肋骨骨折顯示他曾受大力的擠壓。

男被告指長子脾氣大曾踩弟弟

審訊時，控方播放男被告的多個錄影會面。他指當時22個月大長子有點頑皮，會突然發脾氣和大叫，亦妒忌義文。長子曾打父母和打弟弟義文，包括咬義文的鼻、手和腳。男被告又指，兩次目擊長子踩義文。當時義文入睡或玩耍，長子突然把腳放義文的額頭和嘴巴上。

早上發現義文反應慢

他續指，於2019年8月24日早上8時許，次被告喚醒他，並指長子躺在義文身上。義文於9時許活動變得緩慢，但仍然可以飲母乳。其後義文的眼睛開合變得非常慢，他遂帶義文到醫院求診。

男被告稱要籌錢送子入院故去了當舖

兩名被告在審訊時均有自辯，並道出相類說法，估計義文的傷勢，是長子從行李箱跳至義文身上造成。男被告又指，案發日早上聽到義文大聲哭泣約20分鐘，其後義文情況轉差。此外，男被告因需要現金乘的士到醫院，因此先到當舖抵押女被告的金飾，之後才去醫院。

案件編號：HCCC296/2023