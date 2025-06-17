今日新聞8分鐘｜貨車剷巴士站不顧而逃 ｜地鐵異響險釀人踩人

西隧港島出口Tesla私家車疑自炒 司機被困昏迷送院搶救

西區海底隧道對開發生車禍。今晚（16日）約9時23分，警方接報指，西隧港島出口近均益大廈三期，有私家車懷疑失控自炒，司機懷疑被困車內。救援人員趕至，發現涉事Tesla私家車男司機昏迷，將他救出後送往瑪麗醫院。

bossini貼「貴租無理」大字報 議員：零售連跌14月 業主應減租

本地零售業持續低迷，近38年歷史的本地時裝公司bossini，馬鞍山新港城分店自上周六（14日）起，於櫥窗貼出寫有「貴租無理 減價酬賓」大字報，據悉是次行動由管理層拍板，控訴商場業主不減租。

加拿大籍「飛機豬」三藩巿來港 行李藏值$1900萬可卡因被捕

警方昨日（16日）上午在機場進行反毒品行動，截查一名由美國三藩巿入境的加拿大籍非華裔男子，在其行李內檢獲23公斤可卡因，巿值約1,900萬元。

紅磡奪命車禍．車CAM｜貨車疑跣軚甩尾 越3線掃低巴士站途人

紅磡今（17日）早發生奪命車禍，一輛中型密斗貨車在紅磡漆咸道北近佛光街對開失控，剷上巴士站撞倒兩名女途人，其中一人被困車底，送院搶救不治。網上流傳一條車CAM，顯示貨車沿東九龍走廊落斜往尖沙咀方向行駛，至漆咸道北近佛光街橋底失事，在快線疑跣軚甩尾，橫越3條行車線剷上巴士站。巴士站的候車乘客慌忙走避，但終釀成一死一傷。

深圳地鐵11號線繁忙時間故障傳異響 乘客尖叫逃跑險人踩人│有片

深圳地鐵11號線今日（17日）早上繁忙時間發生故障，導致延誤。有網友指，碧海灣站附近爆炸冒煙，有巨大聲響。網上流傳多段片段顯示事發現場混亂，人們爭相尖叫逃跑。深圳地鐵則闢謠否認11號線發生爆炸，指出現異響的原因為列車電器故障導致。

深圳品牌羅馬仕回收49萬個尿袋 涉港航回港航班上起火燒毀行李架

6月16日，深圳移動電源品牌羅馬仕（ROMOSS）緊急宣布回收3個型號的部分移動電源，約49萬台，指極少數產品在極端場景下可能產生燃燒風險，存在安全隱患。

據法國航空事故調查局公布的3月20日杭州飛香港HX115航班起火調查文件，該事故是由充電寶的熱失控引起的，該充電寶已被證實為羅馬仕品牌。

上海航空飛行途中機艙突發「尿袋」冒煙 乘客合力搬礦泉水撲救

6月13日下午，上海航空FM9449號航班從舟山飛往揭陽潮汕的途中，機艙內突發移動電源（俗稱「尿袋」）冒煙事件，引發乘客一陣騷動。

國安法五周年｜國安處平均每年拘捕66人 李家超：趨勢有向下跡象

行政長官李家超今天（17日）出席行政會議前見記者，宣布港澳辦主任夏寶龍將於本月18日至22日來港，出席周六（21日）舉辦的「香港國安法公布實施5周年論壇」，以及調研考察香港社會、經濟最新情況。他感謝夏寶龍對香港的支持，特區政府熱烈歡迎夏寶龍來港。

以色列襲擊伊朗 伊朗國家電視台遭殃 直播傳出爆炸巨響｜有片

以色列與伊朗衝突期間，以軍周一（6月16日）空襲了伊朗國家電視台（IRIB）位於德黑蘭的演播室，該電視台的直播畫面顯示，女主播發表講話時，演播室突然發出爆炸巨響、背後屏幕碎裂，現場傳出滾滾濃煙。以色列國防部長卡茨（Israel Katz）隨後證實了襲擊是由以色列國防軍實施的。