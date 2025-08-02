全運會｜馬會百名義工提供服務　將參與商場「全運大派對」宣傳

十五運會和殘特奧會11月舉行，政府今日（2日）舉行倒數100日活動。馬會在同場舉行的嘉年華設展區及攤位，讓參加者透過互動遊戲了解馬會對體育發展的工作，與眾同樂；在8月至10月期間，全運會統籌辦在全港多區的商場巡迴舉行「2025全運大派對」，馬會亦會參與。



政府今日舉行十五運會和殘特奧會倒數100日活動。馬會同場舉行的嘉年華設展區及攤位，入場人士在馬會展區透過互動遊戲，了解馬會對體育發展的貢獻。(馬會提供圖片)

政府今日舉行十五運會和殘特奧會倒數100日活動。馬會同場舉行的嘉年華設展區及攤位，馬會義工隊成員在馬會展區為入場人士畫彩繪。(馬會提供圖片)

政府今日舉行十五運會和殘特奧會倒數100日活動。馬會同場舉行的嘉年華設展區及攤位，入場人士與馬會吉祥物JC隊長打卡留念。(馬會提供圖片)

倒數100日活動今日在香港單車館舉行，馬會董事黃嘉純出席，見證馬會義工隊成員與其他參加者，合力完成由全運會統籌辦主辦的「全運100全民共創百萬公里大挑戰」。參與挑戰的市民以步行、跑步、單車等不同運動方式，於7月在線上已完成999,900公里的距離，並於今日的活動中進行最後100公里的衝刺。

馬會表示，約100名馬會義工隊成員將出任香港賽區的團體義工，他們於服務前將接受約13小時的培訓。

馬會及其慈善信託基金合共審批撥款4.5億港元，支持十五運會和殘特奧會的香港賽區賽事，將主要用於義工服務計劃、全港社區及學校推廣活動，以及為弱勢社群和青少年安排觀賽體驗等。馬會亦為馬術賽事提供高水平技術支援，已撥款5,000萬元人民幣，以支持上述各項籌備工作相關的捐贈和資源需求。