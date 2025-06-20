誤會眼鏡舖經理眼神挑釁　無業漢用石砸頭和拳打腳踢　囚34個月

患有情緒病的48歲無業男涉用2.1公斤重的石塊擲向路過的眼鏡舖經理，以及對其連番拳打腳踢，造成事主腦部出血，須進行開顱手術清除血腫。無業男今（20日）於區域法院承認一項有意圖而傷人罪，辯方求情指，被告患有焦慮症，因經濟壓力和失戀而借酒消愁，案發時誤會事主眼神挑釁而犯案。暫委法官黃國輝認為本案案情嚴重，經濟壓力及失戀等生活挫折並不能構成減刑理由，惟考慮到被告認罪等因素後，遂判處被告入獄34個月。



被告蕭家軒，48歲，被控1項有意圖而傷人罪。控罪指，他於2024年2月5日在石硤尾邨美禧樓停車場的緊急車輛通道，非法及惡意地傷害男子關子聰。

傷者與疑犯爭執，於緊急車輛通道遇襲，其後負傷返回眼鏡店，由女同事報警。（黃偉民攝）

求情稱誤會事主眼神挑釁而犯案 對事主和其家人致歉

辯方求情指，被告在過去從事裝修工作，案發前失業，並有焦慮症徵狀。案發時，被告因經濟壓力和失戀而借酒消愁，因誤會事主眼神挑釁而犯案。辯方指，被告明白自己難辭其咎，亦對事件深感後悔，望對事主和其家人致歉，期望出獄後盡快找到工作，以賠償事主。

黃官判刑時指出，本案案情嚴重，涉案石塊非常堅硬，被告在沒有受到挑釁的情況多次襲擊事主，即使對方倒地仍持續施襲，對事主造成頗為嚴重的傷勢。黃官指，辯方求情時提及失戀及經濟壓力等因由，但黃官認為：「人呢...梗有高高高低低」，被告選擇借酒消愁是其個人選擇，故不能構成減刑理由，惟考慮到被告認罪等因素後，遂判處被告入獄34個月。

事主遭被告壓倒在地上毆打 被告並用石塊擊向事主頭部

案情指，事主為案發地點附近一家眼鏡鋪的經理，與被告並不相識。當日他在上班期間前往美禧樓去洗手間，其後經停車場車輛緊急通道走回眼鏡舖，被告當時正在通道一側的草地旁邊。

事主沿斜路向下行，被告突然拾起一塊石頭，擲向當時正背對他的事主，因石塊在其事主左腳旁擦過，故事主轉身察看，只見被告當時怒氣沖沖，邊指罵邊走向他。事主有感被告似是精神病患者，故沒有理會。其後，被告先用手拍打事主的頭頂，再向其頭部連揮數拳，然後把事主推倒在地上。

二人續在地上摟作一團糾纏及翻滾，事主曾一度成功站起，惟隨後又被被告壓倒在地上毆打。被告其後站起來，並用腳踢臥地的事主，之後拾回擲出的石塊，再次擊向事主頭部，使其頭痛暈眩。事主此時已躺臥在路邊沒有動作，惟被告多次折返，手腳並用攻擊事主，最終事主站起來並離開案發地點，被告當時仍嘗試阻擋事主的去路及繼續指罵，整個過程維持約6分半鐘。

被告被後後稱：佢眼超超 我就用手同舊石頭打佢

在案發期間，有一名劉姓女途人聽見車輛緊急通道上傳來爭吵聲，並發現事主躺於行人路邊，遭被告用腳踢，及後事主想用四肢撐地站起但不成功，遂協助報警處理。被告再拿起石頭想襲擊事主後腦，劉大叫停手，惟被告沒有理會，更持續襲擊事主。

警方接報到場後，在停車場的車輛緊急通道發現被告，他向警員表示曾用手及石頭襲擊事主，因為對方用眼神凝視自己。警方其後在案發現場檢獲事主的眼鏡，以及涉案的染血石塊，石塊重2.1公斤，體積約20厘米乘16厘米乘6厘米。

警方其後以「襲擊致造成身體傷害罪」拘捕被告。被告在警誡下稱：「對唔住，我一時衝動，佢眼超超，我就用手同舊石頭打佢。」

事主頭部出血和枕骨骨折 院方進行開顱手術 清除腦部血腫

事主同日被送往瑪嘉烈醫院，電腦掃描顯示他腦部左側硬膜外出血及有腫塊，亦出現創傷性蛛網膜下腔出血。由於事主出現雙眼瞳孔大小不一的情況，故院方立即為事主插喉及施行緊急手術，惟其後電腦掃描再發現事主頭部右枕骨骨折，後臚窩硬脊膜外出血有擴大，院方再次進行開顱手術以清除腦部血腫。

在手術過程中，事主失血共1.7公升，事件亦令他須留醫14天及獲簽發共56天病假。

案件編號：DCCC697/2024