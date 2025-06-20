今日新聞8分鐘｜女子被超市職員揑頸｜勸止男子抽煙 婦人反被打傷

葵涌道貨車與九巴相撞 58M巴士擋風玻璃碎裂 9人受傷

葵涌發生交通意外。今日（19日）下午1時許，一輛貨車與一輛九巴在葵涌道與葵安道交界相撞。意外造成9人受傷，包括巴士司機及8名乘客。貨車左邊車身受損，九巴擋風玻璃碎裂，碎片散落一地。警員接報到場調查。

迷暈黨劫$300萬名袋｜警拘30歲內地男 起回大部份贓物最貴$60萬

尖沙咀昨日（18日）發生劫案，一名賊人進入赫德道2A號商廈樓上一間名牌手袋店，迷暈及綁起一名49歲女子，掠走約300萬元手袋後逃去。據泰國媒體報導，當地入境部門昨日接獲香港警方通報，指疑犯挾贓潛逃曼谷。泰國執法部門於客運大樓截獲疑犯，檢獲逾20件贓物，包括14個Hermès手袋、2條Van Cleef & Arpels手鏈及多國貨幣。泰國當局拒絕疑犯入境，將其遣返香港交予香港警方。

馬鞍山15歲男學生宿舍藏電子煙 涉管有第一部毒藥被捕

今日（20日）上午7時24分，明愛馬鞍山中學的教職員報案，指發現一名15歲男學生藏有電子煙吸食工具。警方接報經初步調查，以涉嫌「管有第一部毒藥」拘捕該名男學生。他已獲准保釋候查，須於7月上旬向警方報到。

有片｜長裙婦旺角超市高買遭壓制 職員拉扯推撞揑頸「押犯」惹議

旺角一間惠康日前發生竊案。周一（16日）晚上近11時，警方接獲上海街444號惠康超級市場職員報案，指一名女子偷取紅酒及洗衣用品，總值約900元。警方趕抵拘捕一名姓吳（56歲）涉案女子，她涉嫌「店舖盜竊」，交由旺角警區刑事調查隊第4隊跟進。

何文田廣場小巴站候車男子抽煙被勸止 發惡打傷婦人被捕

今日（20日）上午7時16分，警方接報兩名男子在何文田廣場對開小巴站打架，其中一方的妻子勸阻時遭推跌並暈倒。救援人員到場時該名女子清醒，鼻受傷，由救護車送往伊利沙伯醫院治理。警方調查後，以涉嫌襲擊致造成實際身體傷害拘捕一名男子，將他被帶返警署調查。

遺失身份證青年遭冒名登記電話卡 三度涉刑毀被捕：好委屈好無辜

【電話卡／儲值卡／太空卡／實名制／身份證／電騙】電話卡實名登記制自2023年全面實施，目的是打擊電騙犯罪活動。不過，青年阿Ben在2022年不慎遺失舊版智能身份證，報失後發現屢遭人狂開儲值卡，更用作上門收數、淋紅油等違法行為。由於儲值卡都是以阿Ben的舊身份證所開，警方透過登記資料多次上門拘捕他。

46歲女墮網戀局中局 4年失逾$600萬 騙徒呃感情再扮律師幫追討

網上情騙手法層出不窮。警方近日接獲一宗報案，一名46歲本地女子在交友應用程式與人發展網上情緣，有人先以東南亞建築業務為由，成功氹女事主郵寄銀行卡及提供密碼，資助其業務發展，4年間提款高達近500萬港元。

夏寶龍訪港｜今早晤工商界 上月提「四點希望」促唱響港澳與國家

中央港澳辦主任夏寶龍展開第三日訪港行程，今（6月20日）早在政府總部與工商界代表會晤。這是夏寶龍繼去年11月8日在深圳出席座談會後，再次與本港工商界人士直接交流。

SpaceX星艦火箭測試期間爆炸 瞬間現巨大火球｜有片

世界首富馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）的星艦（Starship）火箭6月18日晚上在測試期間發生爆炸，直播畫面可見瞬間出現巨大火球。

伊朗以色列戰爭 以媒：再有伊朗核科學家死於以軍空襲｜最新

【伊朗／哈梅內伊／以色列／以伊開戰／伊朗核武】以色列6月13日突襲伊朗後，兩國連日來持續衝突，中東多國譴責以色列的行動，美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府的取態也備受關注，伊朗揚言以色列及美國要付出代價。《香港01》會持續報道以色列和伊朗的最新情況。

特朗普簽署行政命令 再延長Tiktok「不賣就禁」90日至9.17

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周四（6月19日）在旗下社交平台發文，指自己現在已經簽署行政命令，再延長中國應用程式Tiktok不賣就禁90日。