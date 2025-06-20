簡樸房| 房屋署：明年3.1起登記認證　業主無意繼續經營亦須登記

房屋署計劃明年3月1日起，業主有12個月時間登記「劏房」，其間也會同步接受「簡樸房」申請；而成功登記的業主有36個月的寬限期以進行改造工程，再向政府申請認證。如業主未能在指定日期前完成登記及認證，則不能出租單位，否則則屬犯法。



至於無意繼續經營「劏房」的業主，房屋署建議也可以先進行登記，以爭取較多時間，在3年寬限期内與租客商討搬遷安排，並還原其單位，以便日後整個單位出租。



房屋署計劃2026年3月1日起，業主需登記劏房和申請「簡樸房」認證。（資料圖片/盧翊銘攝）

下年3月1日起開始登記「劏房」和「簡樸房」認證申請

政府向立法會提交「簡樸房」規管制度的條例草案，房屋局公布，計劃由2026年3月1日起，正式開始接受「劏房」和「簡樸房」認證申請；已登記的業主獲得3年寬限期，可在期限内進行改造工程、提出認證申請、與租客商討搬遷安排等事宜。

至於在「倒數期」2029年9月1日，已登記但未獲認證的單位不准簽新租約，原有的租約亦被視爲終止，業主需向租客賠償租金。在2030年3月1日，所有已登記但沒認證的單位一旦出租，即屬違法。

在2030年3月1日，即1年登記期及3年寬限期完結後，所有已登記但沒認證的單位一旦出租，即屬違法。（黃偉綸ＦＢ）

房屋署：無意繼續經營的業主建議先進行登記

早前業界對於將來不打算經營「簡樸房」的業主，是否需要在登記期内登記問題感到疑惑。房屋署建議，如果業主無意繼續經營分間單位租賃，他們可以先進行登記，從而爭取較多的時間在3年寬限期内與租客商討搬遷安排，以及還原其分間單位，方便日後整個單位作出租之用。