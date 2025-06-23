北上｜疫後首次平常周六突破40萬人次 今年僅次復活節長假期
撰文：林遠航
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北上風氣繼續盛行，過去的周末，不論北上還是南下，都有市民反映遇到「卡關」之苦。翻查資料，過去的周六（21日），北上港人達超過43萬人次，是今年第三高，僅次復活節長假期首日及前夕。撇除長假期、節日假日，上周六是自疫情後首個突破40萬人次的平常周末。
至於南下，昨日（22日）有超過52萬人次，當中43萬為港人。昨晚出現「蛇餅」旳深圳灣口岸，昨日有超10萬人次入境，與端午節長周末完結的周日（1日）相若；但當中有8.7萬為港人，數字創下今年第三高。
上周港人北上數字今年第三高
根㯫入境處數字，上周六（21日）本港各口岸共錄得115.2萬人出入境人次，其中有49.9萬離港，撇除機場、港澳碼頭、啟德郵輪碼頭、港珠澳大橋，共有40.4萬人次的港人經高鐵、陸路、水路口岸北上。數字是今年以來第三高，僅次今年4月17日及18日，即復活節長假期前夕及首日，該兩日分別錄得45萬及55萬人次港人北上。
翻查資料，自疫情後，單日北上人次超過40萬有8次，但除了上周六，其餘全部與節假日或長周末有關，去年復活節長假期首日（3月29日）、重陽節（10月11日）、聖誕節正日（12月25日）分別有53萬、47萬、43萬港人北上。
至於去年6月8日及6月29日，皆為周六，緊接的周一分別為端午節及七一紅日，北上港人亦有40萬及42萬人次。換言之，上周六是自疫情後，唯一一個突破40萬北上人次的平常周末。
深圳灣口岸昨晚現「蛇餅」 8.7萬港人次入境 僅次復活節長假
至於回港高峰的周日，昨日亦錄得近期新高。昨日共有超過52萬人次經高鐵、陸路、水路口岸抵港，當中43萬為港人。羅湖、落馬洲支線（福田口岸）、深圳灣，分別錄得近15萬、近12萬及逾10萬人次南下。
昨晚出現「蛇餅」的深圳灣口岸，有8.7萬入境人次為港人，數字比同為周日的年初五（2月2日）更高，僅次今年復活節長假期最後兩日（4月20日、21日）。
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