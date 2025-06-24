周末兩日百萬人次出入境　北上逼爆關個天事　政府需有應對計策

過去的周末（21日星期六及22日星期日）本港居民、內地及其他旅客出入境合共均有逾110萬人次。北上市民無不感到逼爆，在該兩日經各口岸北上的本港居民共有68萬人次，回港人次也相若，為復活節後另一高潮，大家基本上都早出晚歸，逼爆口岸，香園圍／蓮塘口岸和深圳灣口岸尤甚；周日晚一眾「北上港車」經港珠澳大橋回港，塞爆珠海公路。



星期六向來是港人北上高峰，5月初以來大致維持每日33至36萬人次，但過去星期六則錄得40萬人次，另有5萬人次經港珠澳大橋往澳門或珠海。觀乎再對上周末（14日及15日）受熱帶氣旋蝴蝶影響，港深天氣甚差， 可能「阻擾」一些市民北上計劃，而學校期末試一般也於上周五結束，加上剛好連續幾天好天，被「壓抑」的北上潮一下子爆發，似乎「關個天事」。



不時北上的旅遊達人項明生都認為，學校考試季完結和天氣轉好，是吸引不少人趁着周末北上消費原因，他並指深圳多個大型商場近期開幕是另一誘因。



過去每逢大時大節，政府都會即時公告人多口岸情況，好讓市民有心理準備。但過去周六香園圍口岸實施人潮管制，周日晚深圳灣回港逼爆及港珠澳大橋現回港潮，當局並無任何公布提示。



有讀者報料表示如常北上過關，平時只須半小時便可離境，但6月21日（星期六）足足排近1.5小時。（讀者提供）

港人往返內地熱點的蓮塘香園圍口岸6月21日（星期六）下午又逼爆，離境大堂一度大排長龍。（讀者提供）

港人往返內地熱點的蓮塘香園圍口岸6月21日下午又逼爆，離境大堂一度大排長龍。（Facebook「深圳大灣區吃喝玩樂情報站」 ）

周六40.4萬港人北上 為今年第三高

根㯫入境處數字，上周六（21日）有49.9萬港人出境，撇除經機場、港澳碼頭、啟德郵輪碼頭、港珠澳大橋，共有40.4萬人次的港人經高鐵、陸路、水路口岸北上，料多數住深圳。數字是今年以來第三高，僅次今年4月17日及18日，即復活節長假期前夕及首日，該兩日分別錄得45萬及55萬人次港人北上。

至於回港高峰的周日，昨日（22日）亦錄得近期新高，共有超過52萬人次經高鐵、陸路、水路口岸抵港，當中43萬為港人。

翻查過去兩個周六的出境港人人數，撇除經機場、港珠澳大橋、啟德郵輪碼頭及港澳客輪碼頭出境，當中6月7日有35.7萬人次北上；6月14日出境減至33萬人次北上，當日受熱帶氣旋蝴蝶影響，本港天文台懸掛3號風球，廣東沿岸一帶有狂風驟雨。及至6月22日錄得40.4萬人次北上，較上周六多23％。

內地社交平台小紅書上，有不少人發文指6月22日（星期日）深圳灣口岸湧現回港潮，過關及交通工具都大排長龍。（小紅書圖片）

歌手吳業坤昨晚在Facebook發文，並附上一張排隊照片，背景疑似是深圳灣口岸。（吳業坤Facebook圖片）

項明生料因考試季完結、天氣轉好

旅遊達人項明生估計原因有三，其一是中小學考試季完結，不少市民帶同小朋友北上消費；其次是深圳多個大型商場近月開幕，包括蛇口太子灣的K11 ECOAST海濱文化藝術區等；其三是與對上周末受熱帶氣旋蝴蝶影響不同，近日天氣轉好，吸引市民北上消遺。

項明生過去周末亦有北上公幹，周日返港時見不少港人攜帶荔枝返港，估計因今年荔枝豐收，內地荔枝價格亦較香港低。

6月22日傍晚，有港車北上車主下午經港珠澳大橋回港，花了近三個小時才由珠海出境上橋。(港車北上分享群Facebook專頁圖片）

6月22日傍晚，有港車北上車主下午經港珠澳大橋回港，花了近三個小時才由珠海出境上橋。(港車北上分享群Facebook專頁圖片）

田北辰：政府需應付不時出現出入境大需求

實政圓桌立法會議員田北辰認為，現時港人北上大勢已經無法扭轉，「依家係得咁多個口岸，已經開到盡。」他又提到未來皇崗新口岸大樓落成、以及港深西部鐵路口岸落成有助舒緩情況，認為短期內政府應保持監察各口岸的人流情況，加強與過境巴士公司的聯絡，以應付不時出現的出入境大需求。

6月22日晚上9時，有港車北上車主指車龍超長未能上公路。(港車北上分享群Facebook專頁圖片）