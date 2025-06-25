梯間性交突變肛交　巴基斯坦男生否認雞姦14歲少女　案件開審

巴基斯坦裔男生初相識一名14歲少女，第二次見面便到天台性交，數天後再見面時，再到天台的梯間性交，惟男生涉嫌在未得女方同意下，突由性交改為肛交，少女覺痛叫停，男生即改回性交，然後先自行離開。少女事獨自離開時，乘地鐵因痛楚差點暈倒。社工知情後帶少女報警，男生涉向女生稱會付錢求撤案，若少女不肯會反指她報假案，少女沒有理會。男生否認雞姦及企圖妨礙司法公正等兩罪，案件今(25日)在高等法院開審。



被告賈思樂(KHAN Mohammad Zakir Shah)，19歲，報稱學生。他被控於2023年6月30日，在銅鑼灣波斯富街一㨂大廈的天台，與X作出肛交，而在肛交時X對此並不同意。他亦被控於同年7月3日日在香港，意圖妨礙司法公正而作出一項有妨礙司法公正傾向的作為，即向X送訊息，要求她撤回報案。

巴基斯坦裔被告賈思樂，否認雞姦14歲少女，在高等法院受審。(黃浩謙攝)

第二次見面相約在天台

控方案情指，X案發時14歲。於2023年6月18日，她透過朋友介紹認識被告，兩人其後透過Instagram聯絡。於第一次見面時，X告知被告她當時14歲。兩天後，兩人相約在灣仔一棟大廈的天台見面。在X同意下，兩人性交。

X覺被告當她性玩具感不快

於6月30日，被告發訊息再約X。兩人最終在銅鑼灣波斯富街一棟大廈的天台見面，並在梯間性交。X覺得被告視她為性玩具，感不快。兩人性交期間，X站起並面向牆，被告曾從背與X性交，期間被告突然改為肛交，X感到非常痛楚叫被告停止。被告亦有停並再與她性交。

X感痛楚乘地鐵差點暈倒

完事後，被告先行離開，X肛交後仍感痛楚，要躺下休息。她後來離開乘港鐵，X仍感痛楚，差點在港鐵內暈倒。

數天後，X把事件告知繼父，繼父遊說她報案。X起初擔心會催毀被告的一生，不願意報案。社工得知後，於7月4日帶X到警署。

若X不撤案會指X報假案

被告於7月3日晚，透過IG向X發訊息，問她有否聯絡警方，他又稱會付錢給X，以換取她撤回報案。若X不撤回報案，被告便會控告她報假案。X未有回覆被告。

被告已認與未成年女童發生性行為

被告被捕後，他在錄影會面中承認和X在案發日性交，但否認曾經肛交。控辯雙方同意案情指，被告已承認2項和16歲以下女童非法性交罪。

案件編號：HCCC307/2024