港人遊惠州摘荔枝　人均百多元包餐　有市民七一避北上憂過關人潮

周末有不少港人北上遊樂，往返內地熱點的蓮塘香園圍口岸今早（28日）人流暢旺。有新界市民組團，一行六人前往惠州摘荔枝及享用午餐，即日返港，料人均消費約一百多元。下周一是七一公眾假，即今日起有三日連假，有市民表示，當日未有計劃出遊，因擔心人潮擁擠，亦有人稱由於現時過關便利，故北上出遊「隨意、隨緣」，不論假期。



今早（28日）有不少市民陸續由各區乘搭巴士到達口岸。（洪芷菁攝）

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新界市民組團六人上惠州摘荔枝 北上隨緣不論假期

周末有不少港人北上遊樂，往返內地熱點的蓮塘香園圍口岸今早（28日）人流暢旺。有不少市民陸續由各區乘搭巴士到達口岸，平均每2至3分鐘有一班巴士到站，大部分巴士都滿座或接近滿座。

新界區市民葉小姐表示，大多選擇從羅湖過關，今日則隨朋友行經蓮塘口岸過關。她表示，過關過程非常暢順，花費約15分鐘便成功過關。（周智堅攝）

每星期均會北上的新界市民葉女士今早經蓮塘口岸過關。她表示，隨來自沙田、粉嶺等區的朋友，一行六人專程前往惠州遊玩，友人曾女士補充表示，行程包括體驗採摘荔枝及一頓午飯，料人均共需花費為一百多元。

曾女士表示，她們計劃到惠州體驗採摘荔枝及享用一頓午飯，料共需花費為一百多元。（周智堅攝）

葉女士又指，她們未計劃在惠州留宿，會即日返港。臨近七一假期，她就表示尚未有特別北上出遊計畫，「暫時冇，好隨緣、隨意，宜家實在方便啊過關。」

劉小姐（左）稱，早前聽聞上周六口岸發生大排長龍的狀況，但今日仍選擇經蓮塘口岸過關，周小姐（右）補充，他們今日過關花費不到半小時，過程很暢順。（周智堅攝）

有市民稱憂七一過關人潮太多

來自東九龍區的市民周小姐表示，主要在蓮塘商業城及附近閒逛，「唔係好多行程」、「都係輕鬆行下咁樣。」至於七一假期，她表示未有計劃北上，因為擔心過關人流太多。

將軍澳區市民陳先生稱，不知上周六大排長龍的情況，又指過往亦未曾遇過類似的問題。（周智堅攝）

將軍澳區的市民陳先生稱，每周都會北上按摩及到茶樓飲茶，今日亦不例外，預料消費大約幾百元。