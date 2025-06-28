港人遊惠州摘荔枝 人均百多元包餐 有市民七一避北上憂過關人潮
撰文：洪芷菁
出版：更新：
周末有不少港人北上遊樂，往返內地熱點的蓮塘香園圍口岸今早（28日）人流暢旺。有新界市民組團，一行六人前往惠州摘荔枝及享用午餐，即日返港，料人均消費約一百多元。下周一是七一公眾假，即今日起有三日連假，有市民表示，當日未有計劃出遊，因擔心人潮擁擠，亦有人稱由於現時過關便利，故北上出遊「隨意、隨緣」，不論假期。
+6
新界市民組團六人上惠州摘荔枝 北上隨緣不論假期
周末有不少港人北上遊樂，往返內地熱點的蓮塘香園圍口岸今早（28日）人流暢旺。有不少市民陸續由各區乘搭巴士到達口岸，平均每2至3分鐘有一班巴士到站，大部分巴士都滿座或接近滿座。
每星期均會北上的新界市民葉女士今早經蓮塘口岸過關。她表示，隨來自沙田、粉嶺等區的朋友，一行六人專程前往惠州遊玩，友人曾女士補充表示，行程包括體驗採摘荔枝及一頓午飯，料人均共需花費為一百多元。
葉女士又指，她們未計劃在惠州留宿，會即日返港。臨近七一假期，她就表示尚未有特別北上出遊計畫，「暫時冇，好隨緣、隨意，宜家實在方便啊過關。」
有市民稱憂七一過關人潮太多
來自東九龍區的市民周小姐表示，主要在蓮塘商業城及附近閒逛，「唔係好多行程」、「都係輕鬆行下咁樣。」至於七一假期，她表示未有計劃北上，因為擔心過關人流太多。
將軍澳區的市民陳先生稱，每周都會北上按摩及到茶樓飲茶，今日亦不例外，預料消費大約幾百元。
七一北上︱運輸署料周六及下周二為出入境高峰 籲及早規劃出行七一優惠｜飲食業盼增留港意欲：假設北上一星期都在港多消費兩次北上人潮｜入境處長視察香園圍口岸改善工程 將增4臨時人手櫃檯肥胖人士服非處方「排油丸」致失禁 醫生籲勿亂食或北上打減肥針周末兩日百萬人次出入境 北上逼爆關個天事 政府需有應對計策