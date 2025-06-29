山東艦訪港門票周一起登記　可搭載約36架戰鬥機　甲板弧線為特徵

【回歸／航母編隊／山東艦／中國海軍／國產航空母艦/駐港解放軍】中國人民解放軍海軍山東艦航母編隊，由航空母艦山東艦，導彈驅逐艦延安艦、湛江艦，導彈護衛艦運城艦組成，將於星期四起訪港5天（7月3日至7日）。星期六及日（7月5日及6日）更會開放給香港市民參觀，明天（30日）早上10時、下午3時及晚上8時，駐港解放軍微信公眾號接受實名登記參觀門票，名額共1萬個



山東艦是第一艘國產航母，在2019年12月17日正式交付海軍，舷號「17」，象徵中國從「改裝引進」到「自主創新」的戰略轉型，以及中國海軍進入雙航母時代和國產航母時代。



山東艦外觀特徵為飛機起飛時滑越甲板的弧線，其傾角為14度。（央視影片截圖）

山東艦可搭載殲15戰鬥機及其他型號艦載機逾36架。（央視影片截圖）

山東艦是中國第一艘自主設計的國產航空母艦，屬於4至6萬噸級的中型航母。（央視新聞）

山東艦是中國第一艘自主設計的國產航空母艦，屬於4至6萬噸級的中型航母，2013年11月開始建造，歷時6年，2019年底正式入列服役。山東艦長315米、寬75米，排水量6萬噸，標誌着中國成為世界上少數能自主設計建造航空母艦的國家之一。今個月與遼寧艦航母編隊，首次同時出巡西太平洋，並穿越「第二島鏈」，即從日本伊豆諸島經小笠原群島、馬里亞納群島至關島。

山東艦是中國第一艘自主設計的國產航空母艦，屬於4至6萬噸級的中型航母。（央視影片截圖）

山東艦是中國第一艘自主設計的國產航空母艦，屬於4至6萬噸級的中型航母。（央視影片截圖）

借鑒001型遼寧艦 人員收通知後須3分鐘到達指定艙室

據中國科協企業創新服務中心網上展覽館資料，山東艦有29多層樓高，甲板總面積1.5萬平方米，艦上有3,600多間房間，曾有內地傳媒採訪後形容有於迷宮。有艦上的工作人員曾於中央電視台的「軍事頻道」節目上指，要十分熟悉艦上的房間位置，收到通知後必須於3分鐘內到達指定艙室。

山東艦建造借鑒001型遼寧艦的設計與結構，結合中國海軍的實際作戰需求以及技術發展，大幅度優化改造。

山東艦是中國第一艘自主設計的國產航空母艦，屬於4至6萬噸級的中型航母。（人民海軍公眾號）

「艦島」面積擴大 可容殲15戰鬥機等逾36架飛機

山東艦的艦橋設計，也就是俗稱的「艦島」，與遼寧艦相比較緊湊、小巧，而且增加一層艦橋擴展甲板面積，不僅使艦載機甲板調度能更從容、效率更高，亦加快出動效率，有助提升戰鬥力。

飛行甲板和機庫亦經重新設計，相對遼寧艦的面積和體積更大，可搭載44架飛機，其中可搭載殲15戰鬥機及其他型號艦載機約36架，較遼寧艦多一半。另外，山東艦還有一個外觀特徵，就是飛機起飛時滑越甲板的弧線，其傾角為14度。

山東艦外觀特徵為飛機起飛時滑越甲板的弧線，其傾角為14度。（央視影片截圖）