天文台：熱帶氣旋逐漸形成　將評估明日稍後至周六需否發一號風球

【明日的天氣／天文台／HKO／打風／熱帶氣旋】現時位於呂宋鄰近海域的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。香港天文台今午（3日）12時發出特別天氣提示，指現時位於呂宋以北的低壓區會在未來一兩日逐漸發展為熱帶氣旋，並進入本港800公里範圍。



天文台指按照現時預測，該低壓區會在南海東北部一帶徘徊及有所增強。天文台會視乎該低壓區的發展情況及對本港的影響，評估是否需要在明日稍後（4日）至星期六（5日）發出熱帶氣旋警告信號。



天文台指，該低壓區隨後的路徑存在變數，預料較大機會轉往偏北方向，大致移向台灣至廣東東部沿岸一帶。



熱帶低氣壓6月26日下午為港帶來狂風暴雨，天文台5時05分發出黃色暴雨警告信號。（資料圖片／廖雁雄攝)

▼7月2日 多區出現彩虹▼



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▼6月26日 熱帶低氣壓為港帶來狂風暴雨▼



▼7月1日 多區出現彩虹▼



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天文台：熱帶氣旋移動路徑存在變數

天文台科學主任日前在網頁專欄「天氣隨筆」發表題為《脊邊風兒去哪兒？》文章，指出部分電腦預報模式預料菲律賓以東海域的低壓區會在本周後期發展為熱帶氣旋，同時高空反氣旋會分裂為東西兩部分。這個潛在熱帶氣旋有機會在兩個高空反氣旋之間向偏北方向移動，靠近台灣以東海域；部分人工智能電腦模式則預測該潛在熱帶氣旋會進入南海並移向廣東沿岸至海南島。

▼部分電腦模式預料熱帶氣旋本周後期生成並移向廣東▼



7月1日的衛星圖像。（天文台圖片）

7月1日的預測顯示，周五（4日）下午8時500百帕斯卡（即高空約5至6公里）位勢高度的預報及潛在熱帶氣旋路徑的示意圖。（天文台圖片）