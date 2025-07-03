今日新聞8分鐘｜男住戶疑避火墮斃｜疑遲到被拒Check in大鬧櫃位

山東艦訪港．足本重溫｜航母艦隊今駛進香港 萬噸大驅延安艦隨行

「香港，航母編隊來了……」中國第一艘國產航空母艦山東艦聯同055型「萬噸大驅」延安艦、052D型「中華神盾」湛江艦及054A型主力護衛艦運城艦今日（7月3日) 至下周一（7月7日）訪港五天，期間將開放給公眾上艦參觀。

山東艦航母編隊清晨在香港以南海域，準備進入香港。編隊早上7時位於蒲台島對出海面，走在最前的是舷號571的054A型主力護衛艦運城艦，之後是165的導彈驅逐艦湛江艦。湛江艦配備130毫米艦炮及64單元導彈垂發系統，可搭載一架直20型直升機。

艦隊今早將在香港島南面水域，經鴨脷洲與南丫島之間的東博寮海峽，駛進維多利亞港以西的水域，在交椅洲一帶錨泊。《香港01》直擊艦隊抵港過程。

元朗奪命車禍｜19歲過期學神揸大膽車撞斃單車翁 潛逃兩日被捕

元朗周二（1日）發生奪命車禍，71歲姓伍老翁騎乘單車在鳳池村對開橫過馬路時，被私家車撞斃，惟涉事司機驅車不顧而去。事隔兩日，警方今日（3日）在米埔拘捕19歲姓張青年，他涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」、「意外後沒有停車」及「意外後沒有報案」。據了解，張並沒有正式駕駛執照，曾經持有的「學牌」亦已過期。

紅磡馬頭圍道工廈火警4人受傷 1貓1狗獲救 消防架起雲梯協助

紅磡發生火警。周四（3日）凌晨近4時，當局收報馬頭圍道21號一幢工業大廈發生火警，滿佈濃煙，17人自行疏散、及在消防協助下離開大廈至安全位置暫避。消防將火救熄。經初步調查，相信上址一單位懷疑有電線短路引致火警，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分。

深水埗劏房雙屍｜同母異父姊弟燒炭亡 警列謀殺及自殺案

深水埗昨日（3日）發生雙屍命案，一對同母異父姊弟在福榮街63-69A號一劏房單位內燒炭身亡。警方將案件列作謀殺及自殺案，暫交由深水埗警區重案組第一隊跟進。

「喜居」奪命火｜頂層單位起火 男住戶疑逃生期間失足墮斃平台

深水埗發生奪命火警，醫局街155至161號「喜居」28樓頂層一個單位起火，男住戶懷疑走火期間失足墮樓斃命。消防相信火警期間單位只有男死者一人，死者家屬今日（3日）早上趕到了解時傷心落淚。消息稱，火警起因懷疑是充電器短路。

有片｜粉衣男疑遲到被拒Check in 大鬧香港快運櫃位驚動警員到場

網上瘋傳一段影片，顯示一名身穿粉紅色上衣的男子，在機場香港快運航空（HK Express）櫃位附近，手持疑似護照，舉起雙手大吵大鬧，旁邊有多名機場保安和職員，亦有兩名警員在旁不斷安撫男子。惟男子依然情緒激動，上前指向一名穿西裝地勤男職員並高呼：「佢話唔得！」，之後亦不斷向警員講述情況。據了解，該名男子疑因遲到，被拒辦理登機（check in），因而情緒激動。機管局回覆《香港01》查詢表示，事件中機場運作不受影響。

清潔工猝死｜失業1年獲父介紹新工 首日上班出事 父悲慟險暈眩

大澳一名43歲麥姓食環署外判清潔女工今早（2日）在街頭工作時暈倒，送往診所搶救後不治。《香港01》接觸到麥父，他談及女兒猝然離世一事，鬱鬱寡歡，更兩度幾乎暈倒，「一朝早食少少嘢，直至依家都未食過嘢，你話我點有心機」。他透露女兒以前在機場工作，已失業一年，自己則從事清潔。昨日清潔工友提到大澳缺人手，麥父詢問過女兒意願後，便介紹她上班，沒料到女兒開工僅約半小時便出事。麥父又指，事發至今，外判公司尚未與他們聯絡，大感徬徨無助。

修訂監獄規則｜政府擬限制囚犯接觸律師或教士 候審者禁「私飯」

特區政府建議修訂《監獄規則》，賦權懲教署基於特定目的或因應不同情況，對探訪在囚人士、在囚人士與律師接觸及囚犯生活管理，包括衣著及飲食等方面施加有需要的限制、條件或禁止。

政府表示，修例旨在防止有人濫用《監獄規則》的制度危害國家安全、威脅監獄的保安、秩序及紀律，或妨礙在囚人在改過自新。修例將以「先訂立後審議」方式進行，文件指出，地緣政治複雜，國家安全風險隱患仍然存在，有必要盡快修訂「早一日，得一日」有效維護國家安全。

英超｜利物浦前鋒迪奧高祖達交通意外離世 葡萄牙足總發文證實

西班牙媒體《馬卡報》報道，28歲的利物浦前鋒迪奧高祖達（Diogo Jota）因車禍離世。

有片｜安徽男童不聽勸玩水跌落湍流被吸入橋洞 遊客合力救人

6月29日，安徽宣城有男童玩水時，失足跌入湍流後被吸入橋洞，多名遊客合力將他捉住並拉出水面。