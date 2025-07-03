麻疹｜10月大男嬰染疫　與上月確診父子曾到佐敦同一診所

衞生署衞生防護中心今晚（3日）公布多一宗麻疹個案，涉及一名10個月大男嬰，病人目前仍然留院，情況穩定。中心指男嬰與上月確診麻疹的六個月大男嬰及其29歲父親，都曾到訪佐敦一間私家診所，處方未有公開診所名稱。



根據中心上月27日公布，在該對父子確診後，中心對男嬰的29歲母親的血液樣本進行檢測，證實對麻疹病毒抗體呈陽性反應，她在上月9日出現喉嚨痛，其後並出現咳嗽和短暫發燒，到檢測時已康復。



衞生防護中心今（3日）公布一宗麻疹個案，涉及一名1名10月大男嬰，為早前個案的密切接觸者。該名男嬰目前留院，情況穩定。（資料圖片）

6個月大男嬰及29歲父親6月中發病

中心上月25日公布，一名六個月大男嬰在21日發燒，翌日出現咳嗽、流鼻水和皮疹，他於23日被帶到廣華醫院急症室求醫，呼吸道樣本經核酸檢測後，證實對麻疹病毒呈陽性反應。中心為該個案進行接觸者追蹤時，發現其29歲父親於20日亦出現麻疹徵狀，在24日檢測後也證實確診麻疹。

21人與染疫父子在診所同場 包括3名不足一歲嬰兒

中心表示，調查該對父子個案時，發現他們在傳染期曾到訪佐敦一間私家診所，中心隨即在私家診所展開接觸者追蹤工作，發現21名人士曾與該兩名個案同時身處同一診所，包括3名一歲以下尚未適齡接種首劑麻疹疫苗的高風險人士。

麻疹：受感染的人初時會發燒、咳嗽、流鼻水、眼紅及口腔內出現白點。3至7天後皮膚會出現污斑紅疹，通常會由面部擴散到全身，維持4至7天，亦可能長達3週。（英國國民保健服務）

接受監察10個月大男嬰6月底發病 家人未有病徵

其中一名10月大男嬰於6月30日出現發燒，翌日出現皮疹，他於7月1日到伊利沙伯醫院就診及接受隔離治療。其呼吸道樣本經核酸檢測後，證實確認麻疹，即為這群組中第三名患者。他目前仍然留院，情況穩定。

中心指，10月大男嬰的五名家居接觸者現時沒有病徵，正接受醫學監察。由於其中兩名家居接觸者不確定自己曾否接種麻疹疫苗，中心已安排他們接受暴露後預防疫苗接種。另有一名家居接觸者現時不在香港，中心已經通知相關衞生部門，以便作適當跟進。

群組累計4宗 其餘22名密切接觸者續接受醫學監察

中心指，連同六個月大男嬰及父母一家三口個案，現時這個群組共涉及4宗個案；該家庭的其餘2名成員及上述診所的其餘20名密切接觸者至今沒有出現病徵，正繼續接受醫學監察。麻疹的潛伏期（即由感染後到發病的時間）為7至21日。