今日新聞8分鐘｜交友app「消防員」呃飯食｜意大利落車行李遭洗劫

連翔道AUDI撞分隔道路水馬 司機蹤杳 車頭遺電話號碼

連翔道發生車禍。周二（8日）清晨近6時，有駕駛人士途經連翔道往新界方向，近南昌站附近時，發現一輛私家車懷疑撞向分隔道路的水馬，懷疑司機被困。救援人員趕至現場，發現車上空無一人，及在四周搜索後仍未知司機蹤影。

尖東地盤發現英軍炮管 疏散40人 加連威老道一度封閉

今日（8日）中午12時10分，尖沙咀加連威老廣場附近、市政局百周年紀念花園旁的一個地盤，發現一支懷疑戰時炮管，警方爆炸品處理課（EOD）到場。現場地盤約40人疏散，附近道路要封閉。爆炸品處理課人員其後檢走炮管作安全處理。

情侶旺角消遣樂極生悲 飲酒問題遭2男刀襲 34歲女多處受傷

旺角發生傷人案。一對情侶於旺角一派對房間參與酒局，因飲酒問題與2名男子爭執，被人持刀襲擊，施襲者逞兇後逃之夭夭。姓李（34歲）女子全身受傷送院，陷入半清醒狀態；其姓孫（28歲）男友手指亦都受傷。警方到場調查，正追緝兩名年約30歲本地男子。

名都酒樓結業︱坐落金鐘統一中心35年 員工證9.27最後營業：無奈

金鐘統一中心名都酒樓已有35年歷史，但有消息指名都將營業至9月底。記者今早（8日）致電名都求證時，有員工證實消息，指名都將營業至9月27日。問及結業原因，對方指不知情，又連嘆兩句「好無奈」

交友App男自稱消防員呃飯食 消防：涉假冒公職人員 交警方跟進

日前社交平台threads有港女大呻在交友App結識一名自稱任職消防員的男網友，相約到元朗一間西餐廳吃晚飯，結果埋單後對方「借屎遁」離開，「呃飯食」遭遇引起廣泛關注。消防處今日（8日）指留意到有人在網上發布帖文，帖文中提及一名男子自稱消防人員，表示該男子並非消防處屬員。由於該男子涉嫌假冒公職人員，處方已將事件交由警方跟進，並會全力協助警方調查。

中國團意大利落車20分鐘 整車行李遭洗劫 包括大姨新買勞力士

內媒《觀察者網》報道，中國一個旅行團在意大利旅遊時，因下車20分鐘未攜帶行李，整車人行李全被盜了。幸好旅行團所有人的護照被導遊收起來了，所以才沒有耽誤回國行程。

升中派位｜新油天男生「失而復得」入聖約瑟 「兄弟幫」齊入長天

升中派位結果今日（8日）放榜，95%學生獲派首三志願，85%獲派第一志願，兩項滿意率均創歷年新高。

位於油麻地一間小學，小六學生今早返校領取派位證及入學註冊證。有獲派首志願聖約瑟書院的學生喜極而泣，因自行收生階段申請不成功，於統一派位則失而復得，對結果感到驚喜，其父稱過去一年讓兒子參加足球及辯論比賽，希望增加博入心儀校的機會。有3位「兄弟幫」獲悉結果後則心情激動，互相擁抱，因能夠齊齊升讀地區名校，期待日後的中學生活。另有小六生即使入讀首志願，亦計劃再到傳統名校叩門，直言想「挑戰自己」。

海關截往澳門走私內河船 檢$3,400萬魚翅燕窩壯陽藥雪茄

海關於今年6月27日，在香港西北面水域截獲一艘前往澳門的內河船，其後經搜查後檢獲約3,400萬元的魚翅、水煙膏、燕窩、雪茄及口服壯陽藥等，走私分子將該批物品混入正常報關的貨物，企圖魚目混珠。

海關會將檢獲的魚翅交由漁農自然護理署作檢驗，確認是否涉及瀕危物種。船上5名船員均為船公司僱員，負責船務及駕駛。海關將繼續調查貨物的擁有人、寄貨人以及最終收貨人，不排除稍後有拘捕行動。

特朗普致函14國領袖宣布8.1加徵關稅 日韓25% 老撾緬甸達40%

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對各國的「對等關稅」暫緩期將於7月9日屆滿，他於7日宣布，自8月1日起對日本和韓國輸美商品加徵25%關稅。此舉標誌著美國政府開始對尚未與其達成貿易協議的國家，實施單邊關稅政策。此外，這也是美國預告7日起密集發信的首批對象。

白宮其後公布，將另有12個國家收到加徵關稅的信件。特朗普隨後在網上再公布該12國的稅率幅度，稱將從8月1日起對馬來西亞、哈薩克、突尼斯加徵25%；南非及波斯尼亞30%；印尼32%；孟加拉、塞爾維亞35%；泰國、柬埔寨36%；以及老撾、緬甸40%。

車Cam直擊｜河南破40℃馬路「熱到爆炸」 私家車巧偶一事避過大劫

河南近日遭遇極端高溫天氣，導致多地出現水泥路面爆裂事件。