公屋「自然身故」個案十年5600宗　多經巡樓、家訪或收房發現

過去十年，本港房屋署轄下公屋單位內錄得約5600宗自然身故個案，2022年疫情肆虐期間更加錄得800宗個案。房屋局局長何永賢今天（9日）回覆議員書面質詢時表示，這些個案主要透過房屋署日常管理工作，例如巡樓、家訪、收房行動等，或由住戶的親友或鄰居通知屋邨辦事處，又或是由其他政府部門包括警方及社會福利署或社福機構轉介發現 。



何永賢稱，房屋署和社署設有跨部門轉介機制，處理公屋租戶房屋援助特別個案，並與勞工及福利局緊密聯繫，在保障個人資料私隱的前提下，提供公屋住戶資料，以建立資料庫跟進隱蔽及需要照顧的長者個案。



本港過去十年（2015至2024年）轄下公屋單位內共錄得約5600宗自然身故個案，2022年更加錄得800宗個案。（資料圖片）

2022年疫情期間錄得800宗

過往發生多宗公屋住戶在單位內死亡而長時間未被他人發現的個案，有遺體被發現時已化成骸骨；亦有照顧者在公屋單位內猝死，但同住親友因不同原因未能及時向外求助。工聯會立法會議員黃國就此提出書面質詢，要求政府交代過去十年在房屋署人員家訪或收樓或社署跟進個案時，以及房署未能聯絡住戶而向警方尋求協助等情況下發現有人在單位內死亡的個案數目。

何永賢答覆，2015至2021年在房署轄下公屋錄得的自然身故個案，每年平均約有500宗，2022年飆升至800宗，2023和2024年則分別有700宗和600宗。房屋署沒有備存獲悉個案途徑的分項統計數字。

房屋局局長何永賢回覆稱，根據房屋署數據，過去十年本港共錄得6100宗自然身故個案，平均每年610宗。當中2022年錄得800宗個案，為十年間最高。（資料圖片/廖雁雄攝）

長者獨居成隱患 跨部門聯手建資料庫追蹤

何永賢稱，屋邨管理人員在日常管理工作中會特別關注獨居長者，按需要適時轉介個案予其他政府部門或社福機構以提供協助。房屋署亦正與勞工及福利局正緊密合作，在保障私隱的前提下，提供公屋住戶資料，協助建立資料庫，以追蹤隱蔽及需照顧的長者個案。

面對持續偏高的自然身亡個案，何永賢指房屋署與勞工及福利局正緊密合作，在保障私隱的前提下，提供公屋住戶資料，協助建立資料庫，以追蹤隱蔽及需照顧的長者個案。（公屋討論區圖片）

住戶欠租及未有聯絡 房署加強接觸與監察

對於欠租個案，何永賢表示房委會在發出「遷出通知書」前，會先透過家訪、電話、面談等方式聯絡租戶。如無法聯繫，則會嘗試接觸其親友、留便條、監察水電用量、着保安留意出入情況等方式密切觀察住戶情況。

她續指，如果多番嘗試仍無法聯絡租戶或其親友，房署會向社署、入境處查詢租戶最新情況，必要時亦會尋求警方協助。若巡查期間發現單位有異味等可疑情況，會即時報警處理，或破門入屋。

何永賢指出，如果多番嘗試仍無法聯絡租戶或其親友，房署會向社署、入境處查詢租戶最新情況，必要時亦會尋求警方協助。（資料圖片）

推智能系統及關愛活動 盼防患於未然

為加強對長者住戶的支援，何永賢表示房委會向合資格的長者提供津貼安裝「平安鐘」，讓住戶遇到緊急事故時可以迅速求助。津貼計劃自2021年2月起更擴展至流動設備，包括智能手機、手錶等，至今已批出約26000宗申請。

此外，房署亦都積極支援「關愛隊」推展關愛活動，為有需要的租戶提供探訪及服務等。同時，房委會各屋邨每年都聯同非政府機構，舉辦探訪、送飯、家居清潔及陪診等服務，支援獨居及隱蔽長者，增強社區支援網絡。