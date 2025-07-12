港大法律系男生疑AI生成女同學裸照　律師指無發佈未能構成罪行

有香港大學學生表示，該校一名法律系男學生利用網上免費AI人工智能軟件，將大量女同學的照片「移花接木」，生成裸露色情照片，受害人數多達20至30人。



律師陳柏豪指出，事件不涉及偷拍，相信不構成《窺淫罪》；大律師李健志也表示，該名男學生在沒有發佈或威脅會發佈事主的私密影像，只私藏色情照的情況下，並不違《窺淫罪》。陳柏豪認為有可能涉及不誠實使用電腦罪，正如以前沒有AI年代時，進行「移花接木」改圖一樣，可涉及不誠實使用電腦。



香港大學。（資料圖片）

有香港大學學生表示，該校一名法律系男學生利用深偽技術（Deepfake），將大量女同學的照片移花接木，生成祼露色情照片，受害人數逾30人。（Threads）

《窺淫罪》涵蓋「移花接木」影像 須發佈或威脅會發佈才構成罪行

立法會在2021年9月30日通過《2021年刑事罪行（修訂）條例草案》、即《窺淫罪》，將窺淫、偷拍及未經同意發佈私密影像等行為訂為刑事罪行，相關的法例已於同年10月8日生效。其中，有關當局擴闊了「私密影像」的定義，以涵蓋規管「移花接木」影像。

如有人透過改圖或深偽技術（Deepfake），將事主的樣子加在其他人的裸照上，也就是所謂的「移花接木」，而不理會事主是否同意的情況下，發佈或威脅會發佈事主的私密影像，其意圖是致使事主受到侮辱、驚嚇或困擾，即屬違法，最高刑罰為監禁5年。

有香港大學學生表示，該校一名法律系男學生利用深偽技術（Deepfake），將大量女同學的照片移花接木，生成祼露色情照片，受害人數逾30人。（Threads）

受害人承認無證據指控男生發佈影片 大律師：私藏色情照沒有違法

在是次事件中，受害人並沒有涉事男學生將該些色情照公開發布的證據，而在諮詢法律意見後，亦被告知本港沒有現行法規可以監管有關行為，更指受害人要小心私隱條例，公開事件可能會自招法律責任。

大律師李健志指，如事件中涉事男學生只將有關色情照用作私藏，而當中沒有兒童色情成分，又沒有在不理會事主是否同意的情況下，發佈或威脅會發佈該些色情照，那麼即使法例涵蓋了所謂「移花接木」、經修改的影像，該名男學生亦沒有違法。

律師指或違「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」

律師陳柏豪表示，不誠實使用電腦並不需要證明被告發佈圖片，根據第200章 《刑事罪行條例》 ── 第161條「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」，控方即律政司及警方需要證明被告人有「犯罪意圖」或「不誠實意圖」，在本次港大的情況，被告人製作淫褻物品的目的足以構成犯罪意圖，未經同意下使用香港大學女同學的個人照片亦可能涉及不誠實意圖，控方可以此為依據舉證。

有香港大學學生表示，該校一名法律系男學生利用深偽技術（Deepfake），將大量女同學的照片移花接木，生成祼露色情照片，受害人數逾30人。（Threads）

《窺淫罪》列明包括「移花接木」、經修改影像

《窺淫罪》條例中對「私密部位」、「私密作為」和「私密影像」作出定義。「私密部位」是指某人的生殖器官、臀部、肛門範圍或胸部（不論是露出或僅有內衣遮蔽），或所穿的、遮蔽著生殖器官、臀部、肛門範圍或胸部的內衣；條例中的「私密部位」是沒有作性別區分。

「私密作為」是指某人正在如廁，或進行某種涉及性的作為，而該種作為通常不會公開進行。「私密影像」是指顯示了某人的私密部位或進行私密作為的影像，當中是包括了所謂「移花接木」、經修改的影像。

律師陳柏豪。（香港律師會網頁圖片）