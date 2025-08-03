全運會｜中電支持港比賽場地及營運設施零碳電力 提供流動充電池
撰文：韋景全
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第十五屆全國運動會和殘特奧會將於今年11月及12月舉行。中電上周六（2日)公布將透過購買其可再生能源證書，支持在香港所有比賽場地及營運設施使用零碳電力，包括主媒體中心、交通統籌指揮中心及售票中心等。
中電表示，賽事期間，會在主媒體中心及沙灘排球項目比賽場地提供電池儲能系統（BESS），為場地電動車充電；同時會向全體運動員、技術官員和媒體記者提供流動充電池，以便他們有額外流動電源補給。
中電表示，為了讓更多基層家庭及弱勢社群能親身體驗及觀看賽事，中電贊助賽事門票，連同福袋贈予社會上有需要人士。中電義工亦有參與香港賽區不同崗位的義務工作，身體力行，為國家體育盛事出一分力。
中電控股首席執行官蔣東強表示，相信透過今屆首次由粵港澳三地共同承辦的十五運會和殘特奧會，能進一步加強大灣區的融合，寫下香港以至整個大灣區體育發展的新一頁。
羅嘉進出席周六在香港單車館舉行的倒數計時100日活動（香港賽區）。他表示，中電除了透過贊助，亦會繼續發揮電能專業，透過檢視負責的比賽場館的供電安排、提供電力質量測試及改善方案、擬備電網加固、維護及相關工程計劃、 進行及參與不同實地演練等措施，務求確保負責的比賽場館的供電設備和系統處於最佳狀態，全力維持賽事期間的供電穩定。
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