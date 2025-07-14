今日新聞8分鐘｜9歲童遭推落海 警緝疑人｜兩男排隊吵架欲斬人

屯門的士抽頭逆線衝斑馬線 險撞過路母子

網上流傳一條車cam片段，一輛綠色的士在掃管笏管青道斑馬線過路處前，越過雙白線抽頭，再逆線直接駛過斑馬線，一對母子急停避車。警方留意到此片段，今日（14日）拘捕一名46歲姓樊男子涉嫌「危險駕駛」，他現正被扣留調查。

觀塘繞道的士失控S形舞龍 撞壆反車冒火花

觀塘繞道發生反車意外。今日（13日）晚上9時許，一輛的士沿觀塘繞道，往旺角方向行駛。途至近觀塘海濱花園對開時，失事自炒，全車四輪朝天反轉。幸司機僅受輕傷，自行離開車廂，拒絕送院。現場圖片可見，的士「反肚」後橫亘路中，碎片四散一地，路面遺有刮痕；男司機事後站於壆邊打電話。

車禍一刻片段曝光，可見的士沿快線行駛期間，中線一輛私家車切至慢線，的士則準備切入中線，適時慢線亦有一車切向中線，的士見狀慌忙扭右閃避，結果失控左右S形「舞龍」，最終猛撼右邊分隔石壆，繼而四輪朝天，登時火花四濺，地面遺下煞車痕。警方正調查意外原因。

獅隧公路車禍8傷 小巴收掣不及掃低兩男女

沙田發生多人受傷車禍。周一（14日）凌晨4時左右，獅子山隧道公路往大埔方向，近大圍世界花園對開，一輛左軚私家車切線間撞向一輛貨車，期間有人下車處理，惟後方的小巴疑收掣不及，再撞到私家車。意外釀成8人受傷，包括貨車司機、小巴上5名乘客及私家車上1男1女，一眾傷者全部清醒，部份人身上有血跡。消防處啟動「大量傷者」機制，派出多輛救護車到場，將傷者先後送院治理。

荔景邨單位起火傳爆炸聲 78歲獨居翁臥床亡

荔景邨和景樓今日（14日）凌晨發生奪命火警，釀成1死3傷。警方及消防處在記者會上表示，死者為一名姓袁（78歲）獨居老翁，被發現時在睡床上，明顯死亡。3人吸入濃煙不適，其中2人需要送院治理。由於火場雜物偏多，溫度仍高，消防繼續射水降溫。火警起因尚待調查，案件交由葵青分區重案組第一隊接手跟進。

社會福利署回覆《香港01》查詢表示，該區綜合家庭服務中心社工正嘗試聯絡死者家人及親屬，並會按他們的福利需要提供適切協助。

土瓜灣9歲童遭陌生男推落海 警緝疑人

網上今日流傳一張疑由學校發出的信息截圖，指一名學生於上周六（12日），與母親在土瓜灣海心公園附近釣魚期間，學生「疑遭患有精神問題男子」推落海受傷。據了解，事發在上周六下午5時許，年僅9歲的男學生被推落海後，幸能自行游回岸上，但手腳受傷需送院治理。警方將案件列作「襲擊致造成身體傷害」，正追緝疑犯。

寶達邨兩男櫃員機排隊吵架 阿叔擸刀斬人遭街坊制服

秀茂坪寶達邨發生傷人案。今日（14日）下午2時14分，警方接獲報案，指在寶琳路2號寶達邨商場，有兩名男子懷疑在櫃員機因排隊問題吵架，60歲男子走入街市取起肉檔砧板旁的豬肉刀，向對方施襲，導致其手部中刀受傷。另一名非華裔男街坊目擊事發經過後，上前協助制服60歲男子並奪走豬肉刀，混亂間他手腕受傷。

行兇的60歲男子一度逃去，其後被截獲。兩名傷者其後登上救護車，被送往聯合醫院治理。警方正調查事件。

日本城多店裝修清貨惹全線結業疑團 母企否認

【日本城／裝修／減價／清貨】創立34年的家庭用品連鎖店日本城，近日多區有分店貼上「裝修清貨」、「租約期滿」減價情況，有網民憂慮是否全線結業先兆。經營日本城的國際家居零售主席魏麗霞今日（14日）回覆《香港01》查詢時表示，日本城絕對不是結業，傍晚將有新聞稿澄清。

元朗私家車直路高速飛馳 撼壆調頭橫亙路中

昨日（13日）一輛白色私家車沿青山公路元朗段行駛，於一條直路飛馳，未幾自炒車頭受損，橫亙路中。事發車Cam片段在網上流傳，可見該輛私家車沿慢線高速行駛，遇前方巴士後疑想切向右邊線，惟車輛失控直剷向路中石壆並打轉，撞至調頭。網上另一片段可見有2名非華裔男子事後落車了解。

特朗普世冠盃頒獎後唔落台 霸C位與車路士慶祝

世冠盃決賽，車路士以3：0擊敗巴黎聖日耳門，奪得世冠盃改制後的第一個冠軍。美國總統特朗普（Donald Trump）也是今場世冠盃決賽的座上客，賽後與國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）為車路士頒獎。

在頒獎禮上出現了一幕有趣的畫面，當特朗普及恩芬天奴將世冠盃獎座頒予車路士隊長列斯占士（Reece James）後，特朗普無視恩芬天奴指示，並沒有離開頒獎台，反而站在列斯占士身邊，與車路士一起慶祝冠軍。眼見特朗普無意下台，恩芬天奴只好行回去與特朗普跟車路士慶祝。頒獎嘉賓與冠軍一起慶祝，這個畫面在足球大賽十分罕見。

高雄「超級電池廠」爆炸起火 現場測出有毒氣體

綜合台媒報道，今日（7月14日）凌晨5時左右台灣高雄市三元能源廠爆炸起火，12名員工輕微擦傷，3名消防人員輕微灼傷。現場測出微量氫氟酸，屬有毒氣體，環保局已提醒附近市民緊閉門窗，做好安全防護。

啟德方艙改造青年旅舍試運 單人房最平每晚$200

由啟德方艙改建成包括「青年驛站」旅舍等青年園區的「啓航1331」項目，今日（13日）開幕試業，第一期預計會提供250個房間，分3款房型，配備獨立廁所及冷氣機、電視機，供青年團體申請入住，目標於9月正式營運。營運方指出，試業初期，單人房每晚收費低至只需200元，稍後會公布入住遴選資格，但有「才藝」人士將有優先權。