47人顛覆案．上訴｜控方反駁若有否決權便能為所欲為　實屬荒謬

民主派被指辦初選時違《國安法》，47人被控顛覆國家政權罪，當中45人有罪並判囚，其中12被告的上訴聆訊，今(15日)在西九龍裁判法院(暫代上訴庭)續審。控方陳詞時強調，涉案被告涉及的謀劃，是以透過集體否決預算案，迫使政府同意他們的政治主張，屬濫用權力。控方強調，《基本法》並非給予立法會議員不受約制的權力去否決預算案，若議員因有否決權便可為所欲為，此說法實屬荒謬。



12名上訴人

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指眾被告想迫政府同意其政治主張

副刑事檢控專員周天行稱，控方案情不僅指被告否決預算案，而是指他們透過否決預算案，迫使政府同意他們的政治主張。周強調，《基本法》並非給予立法會議員不受約制的權力去否決預算案。原審法官認為，議員有憲制責任去審議預算案，若他們無差別地運用否決權，目的是迫使政府同意其政治主張，便構成濫用權力，等同違反《基本法》第73條。

以爭取普選為理由屬轉移視線

周續指，上訴人以爭取普選作為否決預算案的理由，屬轉移視線，因《基本法》另有條文講及如何處理相關議題，若議員獲得相關否決權，便可做他們想做的事，此說法屬荒謬。對於上訴人稱立法會議員兩度否決預算案後，特首需辭職，並指這些都是《基本法》所訂明，不可能屬顛覆。但周強調，重點在於被告透過無差別否決預算案，迫使政府同意他們的主張。

控方代表指上訴人以爭取普選為由否決預算案，認為屬轉移視線。（資料圖片／羅君豪攝）

非法手段是指法律沒授權的事

案中另一爭議為，如何詮譯顛覆國家政權罪中「以武力、威脅使用武力或者其他非法手段」中的「非法手段」，原審法官認為「非法手段」不局限於刑事行為。周天行今陳詞認為，「非法手段」是指「任何法律沒有授權的事」。周引用2023年政府有意就23條立法，當時涉及顛覆罪行條文提及「嚴重犯罪手段」，周認為《國安法》草擬時故意選用「非法手段」。

代表林卓廷和黃碧雲的大律師沈士文回應時強調，本案涉及議員如何運用其權力，拒絕預算案，認為法庭不應干預。

提出上訴的12被告：鄒家成、吳政亨、何桂藍、林卓廷、余慧明、黃碧雲、楊雪盈、何啟明、鄭達鴻、陳志全、梁國雄及黃子悅。其中黃子悅是認罪，她只就刑期上訴，其餘11人就定罪及刑罰上訴。大律師劉偉聰被裁定罪名不成立，律政司就劉的無罪裁決上訴。

案件由上訴庭三名法官潘兆初、彭偉昌和彭寶琴審理。

案件編號：CACC253、263、268/2024

案情回顧