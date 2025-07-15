今日新聞8分鐘｜院舍院友爆爭執 5旬漢死亡｜向佐欠債 遭入稟追討

大角咀五金舖起火 消防救出兩唐貓

大角咀發生火警。今日（14日）晚上10時03分，警方接獲報案，指通州街28號地下一五金店冒煙起火。消防接報趕至，動用一隊煙帽隊及一條喉灌救，至晚上約10時半將火救熄，火警中幸無人受傷，消防及警方正調查起火原因。現場可見，大批消防到場開喉灌救，店內煙霧瀰漫。現場消息指，消防亦救出兩隻唐貓，該兩隻貓為兩姊妹。

五金舖達人巷老闆「宅SIR」亦趕到現場了解，他表示：「最緊要消防兄弟無事、人無事、貓無事，貨唔緊要。」

屯門男學生頭髮長被罰 教職員取鉸剪叫家長親手剪

今日（15日）中午12時33分，警方接報屯門友愛路7號宣道會陳瑞芝紀念中學發生糾紛，一名教職員與一名家長因故爭執，家長報警。

網約車規管框架出爐 車輛數目設上限須每年續牌

運輸及物流局今日（7月15日）向立法會交通事務委員會提交網約車規管立法框架，提出對網約車運營平台、司機與車輛分別發牌規管。其中司機與平台牌照數目均不設限，但有效期均為五年。平台可因應市場情況自訂車費，而政府考慮就每個網約車程要求平台繳交徵費，以及要求平台按旗下車輛數目繳付牌照費。

至於車輛牌照，有效期只有一年，但可續期，最長亦為五年。車輛牌照會設上限，但數量未定。行政長官李家超今早表示，他要求運流局先定下立法框架，再聚焦處理網約車具體發牌數量等社會有較多不同意見的技術細節問題。

立法會交通事務委員會將在本周五（7月18日）會議上討論有關文件。政府消息人士稱，希望在今季向立法會提交及審議主體法例修訂草案，希望今個立法年度內獲得通過

星群的士車隊首日運作實測 叫車難、被cut單

【的士車隊／星群的士／SynCab／網約車】「星群的士」周一（14日）獲運輸署正式發出首個的士車隊牌照，即日起投入服務。《香港01》首日在非繁忙時間實測發現車隊未能安排司機，並有自動取消預約行程等情況。

「星群的士」創辦人鄭敏怡今日在電台訪問承認，車隊首日營運確有「沙石」，而平台派單機制是視乎司機當前的位置與乘客配對，並非由司機選擇乘客，未來將逐漸改善及處理各項問題，讓市民更好使用車隊服務。

元朗院舍男住客身亡 疑玩啤牌掀爭執遭院友毆打

元朗發生謀殺案。周一（14日）下午5時42分，當局接獲報案指，一名54歲男子在元朗朗和路一間院舍內，懷疑跌倒昏迷。救護員趕至將事主急送博愛醫院搶救，惟終證實不治。警方最初列作「有人暈倒-送院時死亡」案件跟進。

向佐被指欠澳門賭場140萬 遭美高梅中國入稟追討

藝人向佐在去年12 月在澳門賭場借取200萬元後未按時全數歸還，至今仍欠140萬，美高梅中國控股有限公司(2282)因而入稟香港區域法院追討餘款與利息。

消委會可攜式電風扇 港品牌Momax不符溫度升幅要求

【消委會／消委會測試／可攜式電風扇／Momax／共田】踏入夏季天氣酷熱，不少市民外出時會使用可攜式充電風扇降溫。消委會今日（15日）發布最新一期《選擇》月刊，測試共18款可攜式充電風扇。測試結果發現，香港品牌Momax的樣本在室溫環境25度下充電時，最高升幅達31.6度，即升至56.6度。根據國際標準，若相關充電池廠商沒有指明溫度上限，升幅不應超出20度，即僅Momax的樣本不符合溫度相關要求。

Momax的供應商回應消委會指，由於消委會的測量方法使用熱電偶溫度計，靠近產品電路板時，受電路板本身溫度影響較大。消委會強調測試時溫度探頭只接觸充電池表面，沒有接觸電路板。

DSE放榜｜今年誕16名狀元 包括1位終極狀元

DSE明日（16日）放榜，考評局下午召開記者會公布放榜安排，約有1.6萬名日校考生考獲「332A33」基本入大學門檻，比去年微增0.1%，佔整體38.5% 。以1.3萬個聯招資助學額計算，即每約1.2人爭一個位。

今屆誕合共16名狀元，當中誕一位男「終極狀元」，考獲7科5**及公民科「A」的成績。至於餘下15名狀元，為10男5女，考獲6科5**及公民科「A」；當中10人為「超級狀元」，即於數學延伸取得5**。而16位狀元來自14間學校。

今年共有兩名年長考生，分別為71歲及66歲，一人為日校考生、另一人屬自修生；最年輕的考生為10歲，應考數學核心科及數學延伸部分M2。

印航空難疑與機師有關 英媒：他情緒不穩想提前退休

印度航空一架波音787-8「夢幻客機（Dreamliner）」在6月12日起飛不久後墜毀，機上242人僅1人倖存。當局日前出具初步調查報告，指事關飛機動力的引擎燃油開關在起飛後意外被切斷，艙內也錄下機師對此事感到意外的交談。外界猜測機師或出現操作失誤，英國《每日電訊報》7月13日報道，機師牽涉心理健康問題的個案，甚至一度想提前退休。