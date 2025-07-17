美心與雲南省商務廳聯手　引入雲南食材推三種菜系高原珍饈

美心集團與雲南省商務廳聯手引入來自雲南高原的30多種珍稀優質食材，經美心中菜廚師的巧手匠心，推出一共31道融合粵、潮、外省三種菜系的「高原珍饈宴彩雲南」美饌。有關菜式將分別於美心中菜旗下41間粵、潮及外省酒樓同步推出，將雲南珍稀食材推廣予全港市民及遊客，為消費者帶來更多元及富營養的餐飲選擇。



屬美心中菜「源地直送味遊中國」計劃

今次菜式推介是美心中菜「源地直送味遊中國」計劃的一部分，旨在為香港引入國內不同省份的獨特食材，傳播中國飲食文化的獨特魅力，計劃獲得香港促進現代化專業人士協會及香港零售管理協會的支持。是次合作同時延續雲南省商務廳「雲品入港」的宣傳推介。

一眾美心中菜主廚曾兩度遠赴雲南考察，親自蒐羅當地傳統食材，掌握各特色食材的味道、營養及烹調技巧；又與當地名廚交流，品嘗各道經典菜餚，從中取得靈感以研發菜式。

設計出「高原珍饈 宴彩雲南」菜單 菜品達31道

幾經考較後，美心中菜部大廚最終揀選了雲南原產的30多種珍稀食材，當中包括菇菌——如新鮮金耳和黑牛肝菌；中藥——如如新鮮石斛和鮮天麻等，並以粵式、潮式及外省菜系烹調上述食材，設計出名為「高原珍饈宴彩雲南」的菜單，菜品多達31道，讓本地市民及遊客得以透過美食全面感受雲南省的獨特食材、餐飲文化與風土人情。

菜單首發日設美饌品鑑會 逾百嘉賓出席

菜單首發日，美心與雲南省商務廳假香港中環大會堂美心皇宮舉行「饗在雲南」美饌品鑑會，邀得100多位政府官員、政商界、餐飲業協會、傳媒代表、專欄作家及名人出席品鑑午宴，品嘗特選菜式。

出席者包括全國政協副主席及香港促進現代化專業人士協會會長梁振英、商務及經濟發展局局長丘應樺、美心集團執行董事伍威全、雲南省駐香港商務代表處主任孟立葵、美心集團首席營運官(中菜及西菜)李文賢、香港旅遊發展局主席林建岳、中聯辦經濟部副部長兼貿易處負責人周強、全國政協常務委員及中醫藥全產業鏈香港中心主席高永文、零售協會主席謝邱安儀及立法會飲食界議員張宇人。

2025年7月16日，美心與雲南省商務廳假香港中環大會堂美心皇宮舉行「饗在雲南」美饌品鑑會，商務及經濟發展局局長丘應樺出席。（美心提供圖片）

丘應樺表示：「這次合作不但推動香港這個國際大都會的多元發展，更再次印證我們作為 超級聯繫人及增值人的關鍵角色。期望各界可以創新思維，為香港及國家的長遠發展作出貢獻。」

2025年7月16日，美心與雲南省商務廳假香港中環大會堂美心皇宮舉行「饗在雲南」美饌品鑑會，美心集團執行董事伍威全出席。（美心提供圖片）

伍威全表示：「美心非常榮幸得到雲南商務廳的信任，能為推廣當地優質食材方面出一分 力。我們特別感謝梁振英主席的鼎力支持，積極搭建各省政府與美心之間的溝通橋樑，促成了 這些富有文化內涵和經濟價值的合作項目。」

2025年7月16日，美心與雲南省商務廳假香港中環大會堂美心皇宮舉行「饗在雲南」美饌品鑑會，美心集團首席營運官(中菜及西菜)李文賢 出席。（美心提供圖片）

孟立葵稱：「雲南是中國生物多樣性最豐富的省份，孕育出享譽全球的高原特色農產品。 隨著各項基建及交流計劃相繼落實，為『雲品出滇』提供有力支撐。我們期待通過香港這一國 際化平台，讓更多雲南綠色食品走向世界。」

2025年7月16日，美心與雲南省商務廳假香港中環大會堂美心皇宮舉行「饗在雲南」美饌品鑑會，美心集團首席營運官(中菜及西菜)李文賢 出席。（美心提供圖片）

李文賢表示：「當大家近來為經濟、為市道憂心忡忡之際，我們深信危中有機，會積極創 新食品及提升服務，於世界各地及中國各省市搜羅優質食材。美心中菜將發揮香港及集團優勢， 開拓更多新商機，同時為顧客提供物超所值的餐飲體驗。」

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配合「香港開心購物節」推享9折優惠

適逢香港零售管理協會在暑假舉行「香港開心購物節2025」，推動香港零售及餐飲業發展。美心將配合「香港開心購物節2025」的宣傳活動，以「饗在雲南」吸引本地及海外遊人，顧客凡於美心中菜餐廳堂食惠顧「饗在雲南」推廣之單點菜式，可享9折優惠。

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美心旗下41間中餐廳供應

由2025年7月16日起至9月14日期間，31道「高原珍饈宴彩雲南」菜品將分別於美心旗下41間粵式、潮式及外省菜式中餐廳供應。粵菜餐廳包括全線美心皇宮、翠園、八月花和映月樓，而潮菜餐廳包括潮江春和潮庭，外省菜餐廳則包括北京樓。