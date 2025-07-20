颱風韋帕9號風球｜港鐵即時停駛露天路段　一圖看受影響車站

【天文台颱風消息即時／打風／hko／天文台／颱風／風球／9號風球／10號風球／移動路徑／熱帶氣旋】天文台今日（20日）早上發出9號風球，全市除了港鐵及的士外，其他交通幾乎都停駛。港鐵今早開車後，也只是提供有限服務，在9號風球生效後，所有重鐵露天路段及輕鐵即時停駛。港鐵提供圖片，一圖展示受影響車站。



港鐵露天段一圖看清。（港鐵圖片）

7月20日上午7時，颱風韋帕集結在香港東南約110公里，中心附近最高持續風速達每小時120公里。（天文台圖片)

8號風球生效期間 港鐵各線10至20分鐘一班

港鐵今早開車後，各線維持有限度服務，包括全露天段的機場快線和迪士尼線，其他部分有露天段及輕鐵都有提供服務，各線10至20分鐘一班；港鐵巴士則暫停。

8號風球期間，港鐵維持有限度服務。（港鐵圖片）

9號或10號風球生效期間 重鐵露天段及全線輕鐵暫停服務

港鐵今早預告改發九號或以上風球後，露天段列車及輕鐵服務將即時暫停。港鐵之前解釋基於安全考慮，保障乘客和港鐵人員安全。

當9號或10號風球生效時，港鐵重鐵露天段將會暫停服務。（資料圖片）

港鐵所有車站盡量維持開放

屆時露天段仍在行駛的列車，則會在安全情況下，盡量行駛至原定終點站，或相對安全的地方，例如有連接商場的車站等。在颱風襲港期間，港鐵所有車站會盡量維持開放。

港鐵呼籲市民在8號或以上風球生效時，應留在安全的地方，避免不必要的出行。港鐵會透過不同渠道通知乘客最新服務資訊，方便及早計劃行程。