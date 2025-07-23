跨性別者指公廁條例不公求覆核　官認為屬違憲裁勝訴

由女變男的跨性別人士，因未完全完成性別重置手術，身份證上仍顯示他是女性，惟在現行法例下，他仍然未能進入男性公廁。他認為條例不公提出司法覆核，要求擴闊《公廁（行為及舉止）規例》中，對「男性」及「女性」的定義。高等法院今（23日）下判辭，認為條例有違憲之嫌，裁定該跨性別人士勝訴，惟法官指把宣告相關條文無效押後12個月，讓政府有時間考慮處理方法，同時亦下令政府須支付訟費。



申請人是一名代號「K」的跨性別人士，答辯人為環境及生態局局長和律政司司長。

跨性人K認為現行公廁條例不公，在高等法院要求司法覆核獲裁定勝訴。

官認為現行法例對跨性別人士構成不公平待遇

法官高浩文在判辭指，現行的《公共洗手間（行為規管）規例》（PCCBR）第7條及第10條，規定任何人須按出生性別劃分公共洗手間，對跨性別人士構成不公平待遇，這亦對於正進行「現實生活經驗」（下稱：RLE）的跨性別者造成心理傷害，加劇他們在社會中的邊緣化，這些規定，對申請人的平等權及私隱權構成過度干預，認為屬違反《基本法》第25條的平等權，及《香港人權法案》的平等權及私隱權，故裁定申請人勝訴。

修正問題應由立法機構處理

雖然申請人有要求將「男性」和「女性」的定義，擴展至包括RLE，且具醫療認證的跨性別者，但法官認為RLE標準過於模糊，並不適合作法律適用的統一標準。法官認為，性別劃分的界線，應由立法機構處理，而非由法院作修正，故他暫緩失效裁定12個月，以便政府考慮是否要訂新措施來處理相關的違憲問題。

案件編號：HCAL646/2022