新冠疫苗｜西醫張子明為21人接種過期疫苗　衞生署停接種服務資格

衞生署今日（23日）公布，一名私家醫生今年到兩間安老和殘疾人士院舍提供新冠疫苗接種服務時，使用了超出建議使用日期的疫苗，共21名院舍院友和職員受影響。衞生署高度關注事件，已暫停涉事醫生在疫苗接種計劃下的服務。據了解，該名醫生為西醫張子明。



署方表示，受影響的全部院舍院友和職員並沒有不適，但已要求兩間涉事院舍和醫生密切跟進受影響人士的健康情況，並須立即改善疫苗管理措施，以避免類似事件再發生。



莫德納新冠疫苗。（AP）

新冠疫苗：莫德納和輝瑞的疫苗都是使用信使核糖核酸（mRNA）技術。（AP）

受影響人士來自元朗區愛德安老院及葵青區殘疾人士院舍葵軒閣

衞生署早前在核對疫苗訂購及接種紀錄時，發現一名參與新冠疫苗接種計劃的私家醫生於今年6月14日、7月7日及7月9日到元朗區愛德安老院提供疫苗接種服務時，為18名院友接種了超過建議使用日期的莫德納JN.1新冠疫苗。

根據疫苗製造商的建議，該疫苗須於解凍後儲存於攝氏2至8度，並於30日內使用。但使用時已超過建議使用日期3至162日。

超過建議使用期 未超出疫苗有效日期

經進一步調查，衞生署發現該名醫生亦曾於3月26日到葵青區殘疾人士院舍葵軒閣提供疫苗接種服務，期間為一名院友和兩名院舍職員接種了已超過建議使用期的莫德納JN.1新冠疫苗，超過建議使用日期6日。

據了解，該名醫生為西醫張子明，有關新冠疫苗並未超出其有效日期。

衞生署指，一名私家醫生今年到兩間安老和殘疾人士院舍提供新冠疫苗接種服務時，使用了超出建議使用日期的疫苗，共21名院舍院友和職員受影響。（資料圖片）

衞生署：所有人均無出現不良情況 無需重新接種疫苗

衞生署高度關注事件，已即時跟進受影響人士的健康情況，確定所有受影響人士均沒有因接種疫苗而出現不良情況。

經詳細考慮受影響人士的新冠疫苗接種及新冠感染史，衞生署建議受影響人士無需重新接種疫苗，並已指示涉事醫生監察受影響人士的健康狀況，而該名醫生亦會按衞生署要求，向受影響人士或其家屬解釋事件及商討其後安排。

至於涉事醫生，其疫苗接種計劃下的服務資格已暫停。署方指，會繼續跟進兩間院舍是否有遵從相關指引，如發現有人違反指引或條款協議，會按既定程序處理。

署方又指，已巡查涉事安老院舍及殘疾人士院舍，檢查疫苗儲存及接種程序，並督促職員必須定時檢查疫苗的建議使用日期、分開存放不同建議使用日期的疫苗，以及按照疫苗接種計劃指引適時處置已過期的疫苗，避免同類事件再發生。