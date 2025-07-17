新冠活躍程度回落低水平 7.29政府停向私家醫生免費提供口服藥物
撰文：譚曉彤
出版：更新：
政府疫情期間開始向私家醫生免費提供新冠口服藥物，至6月底已處方20萬個療程。衞生防護中心今日（17日）指本港最近一波新冠活躍周期已結束，回落至今年4月前的低水平，決定今月29日起停止免費向私家醫生提供新冠藥物，改為他們自行採購，而公營醫療服務則續為有需要病人處方。
中心指本港新冠活躍程度自4月起顯著上升，5月中達到高峰，最新監測數據顯示已回落至4月前的低水平。呼吸道樣本對新冠病毒檢測陽性的比率，亦由高峰的13.80%下降至最近一周的2.53%。
中心指新冠已成為常見的呼吸道病毒感染，普通市民感染後徵狀大多較為輕微。今年經私家醫生免費處方給合資格病人的新冠口服藥物，按月平均處方數量較過去兩年明顯下降。因此，政府將於今月29日停止向私家醫生免費提供新冠口服藥物，如有需要可直接向藥商訂購。
雖然新冠的活躍周期已經結束，但中心指流感活躍程度近期有上升趨勢，市民不能掉以輕心，必須時刻保持嚴格的個人、環境及手部衞生。
流感｜名校英華小學46師生染甲型流感 衞生署指曾辦跨班跨級活動噴鼻式流感疫苗｜港大醫學院研兩減活疫苗技術 可禦H1N1多種流感大龍獸醫化驗所｜6個化驗室和1個解剖室逐間睇 不止驗豬瘟禽流感丹麥一城市爆發H5N1禽流感 食安中心指示本港暫停進口禽肉及禽蛋新冠感染｜今輪料7至8月完 許樹昌籲高危組打加強劑應對下輪爆發新冠病毒｜衞生署指活躍程度放緩惟仍屬較高水平 已成周期風土病新冠病毒｜1歲B女確診併發腦炎 ICU留醫情況危殆 未曾接種疫苗新冠病毒｜本港活躍程度升幅放緩 衞生署籲高風險者仍須保持警惕新冠｜有兒童康復後併發多個器官炎症 「長新冠」後遺症持續一年