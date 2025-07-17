新冠活躍程度回落低水平　7.29政府停向私家醫生免費提供口服藥物

政府疫情期間開始向私家醫生免費提供新冠口服藥物，至6月底已處方20萬個療程。衞生防護中心今日（17日）指本港最近一波新冠活躍周期已結束，回落至今年4月前的低水平，決定今月29日起停止免費向私家醫生提供新冠藥物，改為他們自行採購，而公營醫療服務則續為有需要病人處方。



衞生防護中心今日（17日）指本港最近一波新冠活躍周期已結束，回落至今年4月前的低水平。（資料圖片）

中心指本港新冠活躍程度自4月起顯著上升，5月中達到高峰，最新監測數據顯示已回落至4月前的低水平。呼吸道樣本對新冠病毒檢測陽性的比率，亦由高峰的13.80%下降至最近一周的2.53%。

中心指新冠已成為常見的呼吸道病毒感染，普通市民感染後徵狀大多較為輕微。今年經私家醫生免費處方給合資格病人的新冠口服藥物，按月平均處方數量較過去兩年明顯下降。因此，政府將於今月29日停止向私家醫生免費提供新冠口服藥物，如有需要可直接向藥商訂購。

雖然新冠的活躍周期已經結束，但中心指流感活躍程度近期有上升趨勢，市民不能掉以輕心，必須時刻保持嚴格的個人、環境及手部衞生。