今日新聞8分鐘｜泊車起爭執高球棍砸車窗｜袁國勇日扮鬼臉氹癌妻

劍擊世錦賽｜蔡俊彥膺世界冠軍 成港隊首人 勇挫俄劍手締歷史

今年5月的花劍世界盃加拿大站，蔡俊彥（Ryan）無緣正賽，這名港隊代表陷入自我懷疑，更一度想過放棄，爭世界冠軍或許是不切實際。豈料相隔不足三個月，蔡俊彥連贏上海大獎賽及亞洲錦標賽，躋身世錦賽決賽，力爭三連霸、成為香港史上首位劍擊世界冠軍。

大埔車房起火傳出爆炸聲 遠處可見火光 大量濃煙席捲半空│有片

大埔發生火警。今日（24日）凌晨零時許，汀角路近魚角村一個車房突然冒煙起火，一度傳出爆炸聲，多人見狀報案。有工人更報稱車房內有風煤樽，擔心引爆加劇火勢。

尖沙咀加連威老道十多人大亂鬥 一男子手臂中刀浴血

尖沙咀發生斬人案。周四（24日）凌晨近4時，警方接獲途人報案指，發現有10多名大漢在加連威老道幸福中心對開，手持利刀並發生打鬥。警員接報趕至現場制止，發現上約有10多人，其中有一名男傷者，他手臂有一條長約10厘米的刀傷。

有片｜泊車起爭執 背心男高球棍砸車窗濺傷司機眼鼻 涉兩罪被捕

薄扶林道一個地盤發生襲擊案。今日（24日）上午近11時，一名35歲姓麥男子駕駛田螺車在薄扶林道789號一工地泊車，疑因此與一名46歲姓曾男工人爭執，期間曾男情緒激動，突然用硬物砸破車窗，玻璃碎片導致司機鼻部及眼部擦傷。警方接報到場，經調查以涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」及「刑事毀壞」拘捕曾男。司機清醒，由救護車送往瑪麗醫院治理。案件交由西區刑事調查隊第三隊跟進。

袁國勇談愛情 每日扮鬼臉氹妻原因暖心 年少花心？賀爾蒙爆標啫

香港大學微生物學系講座教授袁國勇自傳中文版《顯微鏡下看穹蒼：袁國勇自述》推出，書中展現袁國勇嚴肅以外的鬼馬一面。袁國勇今早（24日）在商台節目中分享興妻子點滴，由如何相識、追求，到後來太太患癌時每日回家扮鬼臉逗太太等軼事。

節目中，袁國勇形容自己對愛情專一，至於自傳提及年少時期也曾「兩三日鍾意一個女仔」，實習時期又與許多護士拍拖，袁國勇回應稱：「16、17歲賀爾蒙爆標就好多幻想嘅......賀爾蒙作用嚟啫！」

17歲少女吳佩姍赴廣西後失蹤 消息：已尋回身在中國駐柬埔寨使館

持有香港居民身份證的17歲少女吳佩姍，本月初前往廣西自治區北海市遊玩後失蹤，其手機最後定位於柬埔寨，其父懸賞5,000美元（折合約3.9萬港元）尋人。消息指，吳佩姍已被尋回，正身在中國駐柬埔寨大使館，目前安全。

泰國柬埔寨邊境衝突升級至少12死31傷 泰出動F-16戰機｜最新

泰國柬埔寨軍方今晨（24日）於邊境地帶發生交火，雙方互相指責對方率先發動攻擊。泰軍出動6架F-16戰機，其中一架摧毀柬埔寨一個軍事設施，又部署無人機和武裝部隊。

雙方已在至少6個地點發生交火。泰國軍方官員稱已關閉所有邊境檢查站。柬埔寨國防部則指控泰軍向其部隊開火，譴責泰軍「魯莽且殘暴的軍事侵略」。泰國外交部則稱，柬埔寨軍隊早上向泰軍事基地發射「重型炮火」，並襲擊了包括醫院在內的民用區域。泰國衛生部表示，11位泰國平民在與柬埔寨的衝突中死亡。泰國軍方早前稱死者包括一名8歲男童。《香港01》會持續報道泰柬衝突的最新情況。

網購萬能遙控器屋苑、校門隨便開？ 專家：屬違法產品，平台失責

《央視新聞》報道，不少屋苑、學校都會加上閘門以防外來人士隨意出入，但一款名為「萬能遙控器」的產品卻在網絡購物平台上公開銷售，更號稱能打開所有閘門、卷閘，輕鬆實現出入自由。