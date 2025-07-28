益豐大廈停電｜餘下兩座原定晚上10時起陸續恢復　至午夜仍未復供

土瓜灣益豐大廈四座大廈於周六（26日）因爆鹹水管導致停電，民政事務總署表示，B座及D座於周日（27日）凌晨3時半完成電力搶修，餘下的A座預計會於當晚10時完成搶修，C座則爭取於周一（28日）凌晨2時恢復供電。不過，至晚上過了目標時間，A座仍未有電，有居民鼓譟。



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機電署此前表示，由於A、C兩座的供電設施受鹹水淹浸，嚴重損壞，目前未能恢復正常供電，因此署方要求中華電力（中電）接駁臨時供電，並督促註冊電業承辦商配合安裝臨時電掣櫃及電線鋪設，全力爭取周日晚上10時前，先向設有老人院的A座恢復供電。

不過，過了周日晚上10時，A座電力仍未恢復。有居民指酷熱難耐，根本無法入睡。現場有區議表示，由於環境比想像中複雜，維修時間會較原定長。

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機電署此前表示，註冊電業承辦商周六晚在署方人員協助下，立即開展緊急維修，B、D兩座的住戶供電及所有A至D座的公用設施供電，如公共走廊照明、升降機、食水泵等，已於周日凌晨2時許恢復，食水亦隨即恢復供應

民政事務總署：事故再次展現政府各部門緊密合作

民政事務總署稍早時間稱，餘下兩座均已有預定恢復供電時間，署方感謝各部門和機構多走一步，為居民生活復常打下堅實基礎。該署又形容。事故再次展現政府各部門緊密合作，共享資源網絡，積極擔當，一同努力為受影響居民排難解憂。