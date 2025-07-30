掛黑雨「偏幫港島」？盤點天文台全港51個雨量站　新界最多也最疏

天文台於昨日早上9時10分發出黑雨警告信號，不過雨帶一直在本港東南部發展，新界部份地區雨量較少。有人質疑天文台以港島雨量作為發出黑雨標準，指過往新界區「水浸都只係黃雨」。天文台助理台長鄭元中否認相關說法，指天文台在各區都有雨量站，當雨量達黑雨程度就會發出相應警告。



根據天文台網站，全港有51個可監測雨量的氣象站，其中以新界區的分佈最疏，共有34個，每約29平方公里才有一個雨量站。而最密集的是九龍區，共有5個，即每約9.4平方公里有一個雨量站。至於港島區，則每11.5平方公里就有一個雨量站。



港島區昨日雨勢特別大，環翠停車場出現水浸。（資料圖片/翁鈺輝攝）

黑雨生效時環翠停車場水深及膝。（廖雁雄攝）

雨帶停留港島地區 新界部分地方微雨

昨日本港下大雨，天文台於昨日早上9時10分發出黑雨警告信號，不過各區雨量不平均，根據天文台數據，在昨早9時45分至10時45分，東區、南區及灣仔區已達黑雨水平，前兩區的每小時雨量更接近100毫米。惟由於雨帶一直在本港東南部發展，同一時間新界兩區的雨量僅錄得0至1毫米。有網民質疑天文台「優待港島」，指過往新界地區「水浸都只係黃雨」，惟港島區一下大雨就會發黑雨。

天文台署理助理台長鄭元中否認天文台「優待港島」，指全港都有雨量站，當雨量達黑雨水平時就會發出相應警告。（資料圖片/何倩瑜攝）

天文台強調各區均有雨量站：一路分佈好多

天文台助理台長鄭元中今在電台節目《在晴朗的一天出發》否認相關說法，他指全港都有雨量站，當暴雨發展到一個地步，雨量達黑雨水平時就會發出相應警告。被問到港島的雨量站是否分佈較密，他重申指全香港都有雨量站，並「一路分佈好多。」

他又指，今次的雷雨區在像剛剛東南地區停留較久，但由於暴雨的發展較隨機，「可能十幾分鐘就移動去其他區」，較難分區發出不同信號。

新界區雨量站最疏落 約29平方公里才有一個

根據天文台網頁，全港有86個氣象站，51個可監測雨量。其中34個位於新界，7個位於港島，5個位於九龍，5個位於離島。若以陸地面積比例計算，佔地約987平方公里的新界區，雨量站最疏，約每29平方公里才有一個雨量站。最密是九龍區，每約9.4平方公里有一個雨量站。至於港島區，則每11.5平方公里就有一個雨量站。