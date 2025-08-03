哈佛禁收國際生風波｜八大至今收過千宗查詢 發出逾60個錄取通知
撰文：林遠航
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美國政府早前禁止哈佛大學招收國際生，被當地法院頒布臨時禁制令暫緩，後來國務院通知全球使領館恢復處理哈佛大學的國際學生簽證。受風波影響，教育局局長蔡若蓮表示八大至今收到約1,100宗哈佛學生轉校查詢，暫發出60多個錄取通知。
教育局局長蔡若蓮在無綫電視節目《講清講楚》中表示，美國哈佛大學禁收國際生風波後，八大至今收到約1,100宗查詢，來自美國多間大學的學生，共發出60個宗錄取通知，主要涉及轉學。另有學生透過本地大學與哈佛的合作計劃，將在香港完成的學分轉換為哈佛學分。
至於學者方面，蔡若蓮指本地大學一直有招攬外國學者來港，又提到有頂尖學者已在港做研究，但由於範籌敏感、有關研究「好尖端」，不希望他們受到「其他方面」所影響，故未有披露細節。
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