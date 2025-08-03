今日新聞8分鐘｜Tesla雨中飛馳失事｜「亮證姐」威脅讓路惹眾怒

車cam｜元朗女子行馬路遭七人車撞低打觔斗 網民：兩邊都唔睇路

元朗昨早（8月2日）近9時發生驚險車禍，一名姓何（40歲）女子在豐年路20號近一間中學對開，遭一輛七人車撞倒。她腳部疼痛，幸無大礙，事後由該車姓張（46歲）男司機直接載往博愛醫院求醫及報警。

公主道愛協對開運魚車翻側 鮑魚石斑散地上 往紅隧3線一度全封

今日（3日）早上9時許，一輛運魚車在何文田公主道往尖沙咀方向近愛護動物協會失事。貨車向右翻側，橫亘路中，車上的鮑魚、石斑等海鮮跌出，散落地上。救援人員到場，協助司機及乘客落車，他們擦損輕傷毋須送院。

黏性膠片「黐走」清真寺逾萬元善款 內地男斷正被捕揭另涉7案

油尖警區上月接獲報案，指有一個內地盜竊團夥專門針對清真寺內的善款捐贈箱，利用特製工具從捐款箱盜取善款，初步估計每次涉款數千至數萬元不等。警方翻查了大量閉路電視片段後，昨日（8月1日）拘捕一名46歲內地男子。經深入分析與調查，發現被捕人亦牽涉今年6月至7月在油尖區和黃大仙區發生、另外7宗手法相同的盜竊案。

車CAM｜港珠澳大橋Tesla雨中飛馳 失事與七人車相撞 零件四散

接連兩天連場大雨，昨日（2日）天文台更曾發出黑色暴雨警告訊號。網上流傳一段車CAM，顯示昨日天雨下一輛Tesla在港珠澳大橋高速飛馳，其間懷疑與另一輛七人車相撞。Tesla橫亘路中，零件四散，七人車車尾亦告損毀。

囂張平治女車主亮公務員證件威脅民眾讓路 更派民警上門要求道歉

8月1日上午，有網民及媒體發布影片稱自己在一條小路上會車時遇到一個平治（mercedes-benz，內地稱奔馳）女車主，對方不僅逼迫該網民讓路更稱要亮出自己身為公職人員的證件，威脅他「要不然，我就拿證了哦！」，隨後更是僅憑該網民的車牌一分鐘就查出他的地址和姓氏，讓該網民非常惶恐。

泰國警方打擊電騙拘18名中國人 8人跳樓逃跑1人跌斷腳全數落網

據泰國媒體報道，泰國警方7月31日（週四）在清邁湄林區一棟價值超過4000萬泰銖（約967萬港元）的豪宅中拘捕18名進行電訊詐騙的中國公民，其中8名疑犯嘗試從二樓跳樓逃走時受傷，1人斷腳。

釋永信任香港少林寺董事 持金條資產 另一董事用美國護照購物業日

河南少林寺方丈釋永信，涉嫌挪用資產、嚴重違反佛教戒律、長期與多名女性保持不正當關係，遭內地多個部門聯合調查。釋永信推動少林寺商業化，在香港亦有開設多間公司，由他本人擔任董事或股東。其中釋永信任董事的「香港少林寺有限公司」，持有約240萬元資產，其中金條資產約149萬元。

香港少林寺公司註冊地址是尖沙咀海景大廈到一個單位，單位業主為另一董事、香港少林寺住持釋延常，2003年用200萬元購入單位，當時釋延常以美國護照登記。

老豆幫個女打工？ Bill Gates為女兒公司做客服答回饋｜有片

微軟聯合創辦人蓋茨（Bill Gates）近日為其女兒菲比（Phoebe Gates）創辦的人工智能時尚初創企業Phia擔任客戶服務一職1日。菲比和她的大學好友基安尼（Sophia Kianni）開發了Phia，這是一個幫助用戶在眾多線上零售商之間比較時尚產品價格的平台。蓋茨在為女兒工作後強調，企業高層應多走入業務「前線」，與客戶進行互動以了解產品功能和潛在問題。

CHIIKAWA屯馬綫列車啟航 長洲粉絲帶珍藏公仔到烏溪沙朝聖｜多圖

繼7月登場的CHIIKAWADAYS主題輕鐵列車，港鐵由今（3日）起至8月31日推出CHIIKAWADAYS屯馬綫主題列車。列車今早約11時於烏溪沙站開出頭班車，車廂設計以故事中的夜間森林和絢麗的煙花作背景，與主題輕鐵形成日與夜的有趣對比。