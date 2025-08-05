黑雨停課．公共服務消息｜上午校及全日制學校停課　社署單位停開

天文台於今晨（8月5日）5時50分已發出黑色暴雨警告，並預告至少維持至今早9時。在紅雨發出時，教育局公布所有上午校及全日制學校今日停課。社會福利署宣布，所有社署轄下福利服務單位將不會開放。



衞生署除美沙酮診所外，所有衞生署診所服務將會停止；醫院管理局宣布，轄下所有普通科門診診所、專科門診診所包括專職醫療等服務、老人科日間醫院和精神科日間醫院的服務停止。



8月5日07:36雷達圖顯示，雷雨帶覆蓋港島，全港在雨區內。（天文台圖片）

【07:58】立法會公布，公共申訴辦事處、立法會圖書館、立法會檔案館，以及導賞團和教育服務暫停。當黑色暴雨警告信號取消後，各項服務將於兩小時後恢復正常。若上述警告信號於下午3時或以後取消，各項服務則會全日暫停。

▼8月4日 遊客暴雨下觀看維港景色▼



+ 8

【07:43】運輸署宣布，由於黑色暴雨警告信號現正生效，各駕駛考試中心、筆試中心、駕駛考試排期事務處、政府車輛檢驗中心、牌照事務處、公共車輛分組、違例駕駛記分辦事處、車輛檢驗及記錄分組和過境服務分組暫停服務。

原訂於下午1時或之前進行的駕駛考試（包括路試和筆試）將會取消，已預約的考生將獲個別通知另訂的考試日期。如黑色暴雨警告信號於上午11時30分仍然生效，則全日的駕駛考試將會取消，考生將獲個別通知另訂的考試日期。

下午12時20分或之前預約時段的車輛檢驗服務將會取消。如黑色暴雨警告信號於上午11時30分仍然生效，則全日車輛檢驗將會取消。已預約車輛檢驗服務的市民，請於車輛檢驗中心重開後翌日重新預約。

【07:32】衞生署宣布，除美沙酮診所外，所有衞生署診所服務將會停止。已預約人士可於黑色暴雨警告信號除下後，另約診症時間。

【07:21】醫院管理局宣布，轄下所有普通科門診診所、專科門診診所包括專職醫療等服務、老人科日間醫院和精神科日間醫院的服務停止；已經預約而未到達診所的門診病人，請於黑色暴雨警告信號取消後，另約診症時間。公立醫院的急症室維持正常服務。

【07:15】入境事務處宣布，入境事務處總部及轄下所有入境事務分處、人事登記處和生死及婚姻登記處現暫停服務。

【07:05】考評局就有關國際及專業考試發出特別公布，稱由於天氣惡劣，以下今日上午舉行的考試將會改期，分別為中醫執業資格試、Prometric考試，有關安排將於稍後公布。

【06:58】香港郵政宣布，所有郵政局及派遞服務暫停。當黑色暴雨警告信號取消後，在天氣和情況許可下，郵政服務將會在兩個小時內恢復。

【06:08】司法機構宣布，由於黑色暴雨警告訊號已經發出，今日上午所有法院和審裁處聆訊會延期。黑色暴雨警告訊號如在上午11時仍然生效，今日下午的聆訊亦會延期。

【05:52】社會福利署宣布，由於黑色暴雨警告信號現已生效，所有社署轄下福利服務單位、提供幼兒中心、鄰里支援幼兒照顧計劃及學前兒童或小學生課餘託管服務的單位、長者服務中心、日間學前康復服務單位及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，將不會開放。

【05:30】 教育局公布，由於紅色暴雨警告信號現正生效，所有上午校及全日制學校今日停課。學校應實施應急措施並安排人手照顧可能返抵學校的學生，同時在安全情況下，方可讓學生回家。