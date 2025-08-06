今日新聞8分鐘｜妻揭夫婚外情釀血案｜7旬婦失聯房署上門驚見白骨

沙田新城巿中央廣場外男子中伏 遭兩漢用鐵通施襲 頭部受傷送院

今日（6日）上午8時52分，一名女子報案，指其男同事在沙田排頭街近沙田鄉事會路遇襲，遭兩名男子用鐵通圍毆。

荃灣如心酒店車禍｜菲駐港領事館致哀 協助死者家屬來港處理後事

荃灣昨日發生（5日）奪命車禍。一名35歲菲律賓籍男遊客拖篋步出楊屋道8號如心酒店門口，即被一輛懷疑失控的的士高速猛撞，導致雙腳嚴重受傷，送院搶救後不治。菲律賓駐香港總領事館回覆《香港01》查詢時指，確認有一名35歲菲律賓籍遊客昨日在荃灣因車禍身亡。總領事館向死者家屬致以最深切的哀悼，並為逝者祈禱，願其安息。

女導師零用水電被收公屋 辯稱過節能生活 提覆核被拒兼須付堂費

居於天水圍公屋的小提琴女導師，因18次突擊家訪無人在家，加上水電費為「零」，被收回一人公屋單位。導師向上訴委員會提上訴被駁回，再提出司法覆核，要求推翻收回其單位的決定。導師早前在聆訊時陳詞稱她過著沒電視機、WiFi和家居電話，雪櫃也沒有插電，夏天亦不開冷氣，平日早出晚歸，才未遇上家訪。房委會則強調導師未能證她在單位居住。暫委法官林展程在高等法院頒判辭，認為女導師的論點並無任何可爭辯之處，拒絕頒下覆核許可，並下令她須支付房委會的訟費。

法官指出，鄧提出的證據中，包括指她在某些時段的溫度，及政府建議開冷氣機的溫度，以進一步支持她晚上睡覺不用開冷氣機的說法。但法官認為這證據對她的申請沒有幫助，因為法庭要考慮的是，行政機關的決定，在現有的證據下，是否有可被覆核。這與鄧否日有否開冷氣機，沒有任何相干或決定性的影響。

九龍塘又一村夫婦爭執 妻疑用玻璃碎施襲 夫遭割傷頸半昏迷送院

九龍塘又一村發生傷人案。今日（6日）凌晨零時54分，警方接獲一名13歲男童報案，指其父母在玉蘭路1號蘭芳閣住所內爭執，其間母親疑用玻璃樽碎片襲擊父親，致其頸部被割傷、頭部流血。救援人員到場時，傷者陷入半昏迷，由救護車送往瑪嘉烈醫院搶救。

葵盛東邨七旬獨居婦失聯 房署上門驚見白骨 料已去世超過年半

葵涌再發生獨居長者去世化白骨無人知的悲劇。今日（8月6日）上午，房屋署職員到葵盛東邨盛逸樓一個單位，尋找失聯多時的77歲女住戶，豈料登門只見一具化骨的屍骸攤在床上。

連日暴雨廣州白雲區山泥傾瀉致數棟房屋垮塌 14人被困已救出7人

央視報道，由於連日大雨，8月6日（周三）上午，廣州市白雲區大源街頤雅苑附近發生山體滑坡，數棟房屋垮塌，14人被困。截至中午，已救出7名受困人員，暫無生命危險，其餘人員正全力搜救中。

菲律賓鋼鐵大王撕票案｜26歲中國女主謀涉15宗綁架 戴3D頭套逃亡

有菲律賓「鋼鐵大王」稱號的華人郭從願（Anson Que）及其司機，3月底遭綁架後被撕票，家屬前後共付出約2.1億披索（約2800萬港元）。據當地警方披露，案中其中一名中國籍女主謀疑犯龔雯莉只有26歲，還涉嫌參與至少15宗綁架案件，警方擔心綁匪會因為證據不足而逍遙法外，因此公開呼籲更多的受害者站出來指證。

藥倍安心請槍爭議｜製作公司發聲明 指涉事者欲付費控制輿論

由本港中學生研發的AI醫療輔助平台「藥倍安心（Medisafe）」，早前引起「請槍」爭議，有外國網站「AI Health Studio」稱用8周協助製作Medisafe平台，後來改稱協助軟件「商業化」。

事件發酵近兩個月，該網站創辦人周一（4日)發聲明，指受「Dr. Roberta Pang」、即涉事中學生的母親委託處理項目，但從未獲告知會用於參加比賽，事後對方更表明欲付費控制輿論，要求公司將「藥倍安心」定義為「商業推廣」，而非「從零開始製作」（from-scratch build）。

大國藥妝｜首海外店周四尖沙咀開幕 推全單85折 港定價貼近日本

再有日本知名連鎖藥妝店攻港。「大國藥妝」位於尖沙咀的首間海外分店將於明日（7日）開幕，店內引入超過5,000款日本商品，包括在當地一盒難求的超人氣東京手信「NY芝士奶油脆餅」。店方指，由於貨品價格包含船運費及再包裝費等，香港定價會高於日本平均售價3%至7%。另外，店舖新開業首兩星期會推出全單85折優惠。