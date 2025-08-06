如心酒店的士車禍｜與案80歲的士司機同齡車主：仍開工只為生活

荃灣如心廣場周二（5日）發生奪命車禍，一名80歲的士司機，在酒店地下入口懷疑自炒剷上行人路，撞死剛經過的一名35歲菲律賓籍男遊客。事件再次引來社會對高齡的士司機身體情況的關注。



年屆80的的士商會主席黃保強至今仍有駕駛的士，每周上班四至五日，他稱近年司機減少，導致「有車無人租」，為免支付停車場租金，因此仍有開工。他透露行內不少年長司機都是「為生活」才工作，有單頭的士司機購入的士牌照後，至今仍未斷供，亦有司機即使已供斷，但為家庭抵押的士牌借貸，至今仍在還債當中。



現時70歲的士司機規定每三年一檢。黃保強自言注重健康，因此每年都會驗身，檢驗項目亦比現時法例規定為多。他認為年長司機不是問題，不論年紀都要注重安全，又認為有司機遇到意外時用不同借口推搪，「頭暈咪唔好揸囉，你自己本身都要安全㗎嘛！」



香港的士商會主席黃保強。（資料圖片／林靄怡攝）

80歲的士商會主席黃保強都駕駛的士：每周一日開工14小時

的士商會主席黃保強是4架的士的車主，現時每周上班四至五日，其中一日開工14小時，其餘日子每日開工10小時。入行已57、58年的黃保強剛滿80歲，被問到會否感到吃力，指揸的士多年早已習慣，「無咩辛苦」，又指自己一直都安全駕駛「唔會搏命」，「個牌寫50（公里時速）咪行50，寫70咪行70」。

高齡司機開工原因：有車無人租 不想白交停車場利用

至於為何仍開工，他表示近年司機減少導致「有車無人租」，但停車場租金昂貴，為免白付租金，租車司機休息、沒有租賃的時間，他都要自行「落場」開車。他指，商會各車主共有2,000架車，當中七成司機是單頭車主，即持有一個的士牌，他們都是每日出租的士一更，另一更自行駕駛。

8月5日荃灣如心廣場有的士自炒，牆身被撞毀，多塊瓷磚甩脫，露出支架。（翁鈺輝攝）

荃灣發生嚴重車禍。今日（5日）下午1時52分，楊屋道8號如心酒店地下入口，一輛的士懷疑自炒，據報一名男子嚴重受傷陷入昏迷，被送往瑪嘉烈醫院搶救後不治。（Bosco Chu網上圖片）

指不少車主到70歲以上仍在還買的士牌貸款

黃保強又指，不少單頭車主購入的士牌，只是因為的士司機是自家經營生意，無退休金等一般打工仔的福利，只好儲首期，月供一個牌照，供斷後便可以當退休金用。不過，他提到不少車主到70歲以上的退休年紀，仍未供斷牌照，亦有車主早年供斷牌照後，為應付子女讀書等家庭生活開支，將牌照抵押借貸，故此至今仍在還款。

只收租又如何？黃保強指，如全日都租車予司機，則基本上收入只能應付供款、保險等的士經營開支，故此年長單頭車主亦要「為生活」而工作。至於非車主的司機，他提到有同行退休後，希望過日子，「唔好成日匿埋屋企、放工同行家飲下茶」，故仍有繼續工作。

▼2025年8月5日荃灣如心酒店奪命車禍▼



料收緊驗身要求會令不少司機都無法負擔

政府前年曾提出將商用車的士司機強制驗身年紀收緊至65歲，又建議一年一檢。黃保強表明反對，指雖然自己注重健康，因此每年都會詳細驗身，但負擔亦不少，每次都要過萬元，認為若收緊驗身要求，不少司機都無法負擔。

被問到如不加強驗身要求會否影響市民的士行業的印象，他認為「幾十年嚟都係咁，有咩叫影響唔影響」，強調現時的士租務市場不景，再加強只會令情況惡化，「最緊要架車係有人揸」。提到有聲音建議設強制退休年紀，他則表示：「香港的士司機無退休金㗎，你要人強制退休，無生活點退休？」

黃保強認為，年長司機不是問題，不論年紀都要注重安全，又認為有司機分神、不小心導致意外後用不同借口推搪，「頭暈咪唔好揸囉，你自己本身都要安全㗎嘛。」