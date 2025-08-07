打擊濫用公屋｜何永賢指已收回約9000個單位　等同慳90億元建築費

為加強打擊濫用公屋，房委會採用不同的策略和調配人手，包括成立由退休紀律部隊人員組成的專案小組。房屋局局長何永賢透露，由2022年7月至今年6月底，已收回約9,000個單位，等於節省了90億元以上的建築費。



何永賢與團隊到民建聯「學習講堂」向議員和地區幹事、助理等分享打擊濫用公屋工作時，邀請其中一位專案小組組長分享，並舉例說如何可以透過蛛絲馬跡，包括網上消息、傳媒報道的有限資料等去找出濫用個案，並成功收回單位。



何永賢和團隊早前到民建聯的「學習講堂」向議員和地區幹事、助理等分享房署打擊濫用公屋工作，即場講述了相關的規矩與原則、上訴機制，並介紹了當局將嚴重濫用公屋罪行刑事化的工作、優化公屋富戶申報安排等。

何永賢在社交平台指，曾透露成立了由退休紀律部隊人員組成的專案小組，協助偵查較嚴重及隱藏的懷疑個案，並向前線職員提供偵察和調查技巧的訓練，而在今次交流活動中，亦邀請了其中一位組長同事出席分享如何可以透過蛛絲馬跡，包括網上消息、傳媒報道的有限資料等去找出濫用個案，並成功收回單位。

何永賢形容今屆政府打擊濫用公屋的工作得到社會普遍認同，由2022年7月至今年6月底，已收回約9,000個單位，等於節省了90億元以上的建築費。何永賢指，當中有同事的不懈努力，也需要社會的支持與充分理解。