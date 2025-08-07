大國藥妝香港開幕｜剛遊日回港兩兄弟過海捧場：之前去日本未買夠

日本平價連鎖藥妝店「大國藥妝」攻港，位於尖沙咀的首間海外分店今早（7日）10時剪綵開業，有不少人專程來「掃貨」，人流絡繹不絕。有居住港島東區的兩兄弟特意來「捧場」，他們稱最近從日本旅遊回港，但因當時「未買夠」，冀在港再體驗日本氣氛，雖然兩兄弟都認為香港店比日本定價貴，但可接受。



另有市民對於大國藥妝在港開店感到高興，他常購該店自家出品的保健品，以前需到日本或在網上購買，購買成本較昂貴，現時可以直接在港購物，他即場花費近千元買了4樽保健品。



日本平價連鎖藥妝店「大國藥妝」攻港，位於尖沙咀的首間海外分店今早（7日）10時剪綵開業。(梁鵬威攝)

顧客董先生今早來購買4瓶大國藥妝自家品牌「DK」出品的納豆激酶，共花費近千元。(梁鵬威攝)

顧客董先生今早入場，入店後直接購買4瓶大國藥妝自家品牌「DK」出品的納豆激酶，消費近千元。他認為，該品牌的納豆激酶，服用後可有效通血管及減低血壓，平均一個月消耗一樽。董先生過往會親身去日本或網購該產品，計算機票及網購運費後，購物成本貴了不少，他指出，「（香港店）與日本定價差不多，主要（相差）是日圓匯率」，但比起網購更便宜，很高興大國藥妝能在香港開海外店。

居於港島太古的姓林兩兄弟今早專程提早跨區前來，笑稱要「買返夠本」。(梁鵬威攝)

居於港島太古的姓林兩兄弟今早專程提早跨區前來，他們表示原本預計很多人來，或會大排長龍，但現場所見沒有想像中多，所以順利入店內選購心頭好。兩兄弟稱，其實最近前才與家人去日本旅行回港，但當日購物時間太短，笑說「唔夠時間，未買夠」，故今日再到「大國藥妝」購物，「買返夠本」，同時體驗日本店舖氣氛。

他們共消費了300元，主要購買生活用品及零食等，但他們最滿意的產品是日本涼感濕巾，85折後售價比日本當地更便宜。

居住於太古的林氏兩兄弟共消費300元，購買生活用品及零食等滿載而歸，他們最滿意的產品是日本涼感濕巾，85折後比日本更便宜。(梁鵬威攝)

至於香港店與日本「大國藥妝」有何分別，兩兄弟認為日本店面積更大，貨品種類更多，而且價錢更便宜，但他們認為香港定價合理，85折後與日本定價差不多。

另現場有少量內地旅客入店消費。羅女士表示，今日經過該店才認識「大國藥妝」這間昔本藥妝店，過往並未聽聞，故入店購買了少量生活用品，認為店內商品種類充足。