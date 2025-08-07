少年建立親密關係有障礙　非禮9歲繼妹　官判教導所望減重犯風險

18歲男生趁繼母外出，9歲繼妹又稱怕黑，便到繼母房陪繼妹睡覺，涉乘機脫下二人褲子，在繼妹臀部磨擦及摸其胸，繼妹裝睡至母親回家揭發事件。男生早前在高等法院承認一項非禮罪，法官游德康今（7日）判刑時指，報告指被告隨父來港後有適應障礙，並有幻覺及幻聽的情況，他與人建立親密感有障礙而犯案。然而繼妹受事件影響，出現抑鬱等情況，需長期接受心理治療。游官指案件屬家庭悲劇，判被告入教導望減低其重犯風險，並特別改用廣東話勸被告不要放棄。



辯方求情指屬一次性事件

現已20歲的被告PMS（無業）被控於2023年11月8日，在深水埗一單位非禮當時9歲的X。控方早前透露，被告原被控1項未經同意的肛交罪，後來獲撤控，為節省轉介案件時間，因此案件在高等法院處理。 辯方求情時指，本案屬一次性事件，認為判處被告教導所合適。

被告PMS在高等法院承認非禮9歲繼妹X，被判入教導所。(黃浩謙攝)

事主事後出現自殘行為

法官判刑時透露，被告於內地出生，於2014年隨父親來港定居。精神科報告指，被告來港後有適應問題，出現幻覺和幻聽，曾向精神科求醫，其後情況已改善，報告又指被告同人建立親密關係有障礙，自尊心亦低，重犯性罪行的機會偏低。而事主的創傷報告則指，她不明白案發時發生什麼事，事後出現自殘行為。

事後被告父亦搬離事主母親的單位

游官指案情嚴重，被告獲繼母信任以照顧繼妹X，卻違反誠信，X本身患有專注力不足及過度活躍症，屬邊緣智障。這事後，被告父親已搬走，X有因而遭母親怪責，X在事件中仍受到創傷。

被告沒向X威迫利誘

法官考慮被告案中沒有向X威迫利誘，也沒有使用暴力，案發時間相對較短，本案屬家庭悲劇，認為判被告教導所，可向他提供指引，減低其重犯的風險，因此判處被告教導所。

官著被告不要放棄自己

游官判刑時使用英語，判刑後改以廣東話向被告說：「被告人，你唔可以放棄，OK？」游官又說，每個人都有挑戰，若未能解決，可尋求他人協助，相信心理輔導可以協助被告和X。 法官續指，若被告關心父親或他人，更應照顧自己。法官繼而向到旁的被告父親稱：「唔好放棄個仔」，亦著他好好照顧自己，避免令兒子擔心。

被告與X是同父異母的兄妹

案情指，女童X及被告（案發時分別9和18歲）是同父異母的兄妹，兩人的父母均曾再婚，除女童及被告，被告另有2名兄弟，一家六口居於深水埗一單位。單位以窗簾分隔客廳和飯廳，母女睡一張床，被告4父子睡另一張床。

X母到便利店繳費被告乘機非禮

事發當晚10時許，X母去了便利店繳費，她出門前吩咐被告叫X和幼子睡覺。X對被告稱她怕黑，被告便入了X的房間陪她。當X睡著後，被告反轉X的身體，令她趴在床上。被告之後除下二人的褲子，用陽具前後磨擦X的臀部約4分鐘，又摸X的乳房，X感到害怕而不敢作聲，假裝睡覺。被告其後再用陽具磨擦X的肛門附近。

X母回家發現房門反鎖揭發事件

X母約1小時後回家，被告聽到開門聲急忙穿回褲子躲到房門後，並反鎖房門。X母最後開門，揭開被子發現X下身赤裸。被告承認摸X的私處，X母大怒斥責他。

被告初時因肛交罪被捕

翌日父母帶被告到警署，被告就肛交罪被捕。他警誡下問警員：「阿sir，咩叫肛交？」他在錄影會面稱，他因性衝動犯案。醫療報告顯示，X的外陰及肛門檢查未發現異常，但她拒絕接受法醫檢查。

案件編號：HCCC 97/2025