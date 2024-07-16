孖生姊妹多番遭契哥非禮　向契媽投訴被斥抵你　契哥罪成囚3年半

孖生姊妹年幼時在父親安排下，居於在港的契父母家，期間卻多番遭比年長她們15歲的「契哥」非禮，孖姊曾向契媽投訴，反被斥：「都叫你地唔好同哥哥親近，扺你。」兩姊妹稍長大後後向社工揭發事件。「契哥」經審訊後被裁定3項非禮罪成，報告指「契哥」堅稱無辜，又指兩事主看色情雜誌後虛構情節誣衊他，明言上訴。法官斥責契哥數年內多番非禮事主姐妹，其中一罪更是模仿性交動作，接近性交的界線，判他監禁3年6個月。



被告DW，現年32歲。他原被控5項非禮罪，指他於2014年至2019年多番非禮孖生姊姊X及其妹Y，經審訊後被裁定其中3罪成，其中兩罪涉及X，一罪涉及Y，罪成的事件發生在兩名事主約12至13歲期間。

被告DW在區域法院被裁定3項非禮罪成，被判入獄3年半。

辯方求情指案中武力不涉毆打事主

辯方求情指，被告重犯機會相對低，他有使用武力，但不涉毆打兩名事主。辯方又指，事件對X的情緒困擾屬輕度至中等，對Y沒有情緒困擾。惟法官指被告拒與心理學家合作，堅稱無辜，又指兩名事主透過色情刊物，虛構情節誣衊他，並表明會上訴。

X向契媽投訴反被罵心理創傷嚴重

法官判刑時引述兩名事主的創傷報告，指X曾向契媽（即被告母親）揭露事件，契媽卻為被告「撐腰」，反責怪她們：「都叫你地唔好同哥哥親近，扺你。」此事令X心理創傷更嚴重。她回想事件仍感到噁心和不自在。

兩事主均擔心被告會報復

報告又指，兩名事主都擔心遭被告報復，抗拒和異性接觸，Y抗拒和異性有身體接觸。即使是和男友有身體接觸，她亦會感不舒服。

事主雙親為內地人

法官指，兩名事主的雙親為內地人，父親安排她們寄居契父母的家庭。兩名事主稱被告為「哥哥」，他們的關係如同親人，被告違反誠信，三度非禮兩名事主，並有曾提供金錢。

法官又指，其中一罪的情節嚴重，被告穿著褲子壓在下身赤裸的X身上，然後磨擦。法官指這是模仿性交的動作，接近性交界線，就三罪判被告入獄3年半。

案件編號：DCCC 854/2022