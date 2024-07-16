孖生姊妹多番遭契哥非禮 向契媽投訴被斥抵你 契哥罪成囚3年半
撰文：朱棨新
出版：更新：
孖生姊妹年幼時在父親安排下，居於在港的契父母家，期間卻多番遭比年長她們15歲的「契哥」非禮，孖姊曾向契媽投訴，反被斥：「都叫你地唔好同哥哥親近，扺你。」兩姊妹稍長大後後向社工揭發事件。「契哥」經審訊後被裁定3項非禮罪成，報告指「契哥」堅稱無辜，又指兩事主看色情雜誌後虛構情節誣衊他，明言上訴。法官斥責契哥數年內多番非禮事主姐妹，其中一罪更是模仿性交動作，接近性交的界線，判他監禁3年6個月。
被告DW，現年32歲。他原被控5項非禮罪，指他於2014年至2019年多番非禮孖生姊姊X及其妹Y，經審訊後被裁定其中3罪成，其中兩罪涉及X，一罪涉及Y，罪成的事件發生在兩名事主約12至13歲期間。
辯方求情指案中武力不涉毆打事主
辯方求情指，被告重犯機會相對低，他有使用武力，但不涉毆打兩名事主。辯方又指，事件對X的情緒困擾屬輕度至中等，對Y沒有情緒困擾。惟法官指被告拒與心理學家合作，堅稱無辜，又指兩名事主透過色情刊物，虛構情節誣衊他，並表明會上訴。
X向契媽投訴反被罵心理創傷嚴重
法官判刑時引述兩名事主的創傷報告，指X曾向契媽（即被告母親）揭露事件，契媽卻為被告「撐腰」，反責怪她們：「都叫你地唔好同哥哥親近，扺你。」此事令X心理創傷更嚴重。她回想事件仍感到噁心和不自在。
兩事主均擔心被告會報復
報告又指，兩名事主都擔心遭被告報復，抗拒和異性接觸，Y抗拒和異性有身體接觸。即使是和男友有身體接觸，她亦會感不舒服。
事主雙親為內地人
法官指，兩名事主的雙親為內地人，父親安排她們寄居契父母的家庭。兩名事主稱被告為「哥哥」，他們的關係如同親人，被告違反誠信，三度非禮兩名事主，並有曾提供金錢。
法官又指，其中一罪的情節嚴重，被告穿著褲子壓在下身赤裸的X身上，然後磨擦。法官指這是模仿性交的動作，接近性交界線，就三罪判被告入獄3年半。
案件編號：DCCC 854/2022
女童5歲起遭母親情夫非禮強姦 母稱當時長期酒醉 七旬翁認罪休班警非禮鄰居7歲女說喜歡她肥 官斥知法犯法不可原諒 判囚9月點心師傅涉強姦亂倫親女 事主放學回家遭強姦 心灰意冷沒再反抗點心師傅涉強姦亂倫親女 事主無被性侵仍每晚哭 反思為何仍覺痛點心師傅涉強姦亂倫親女 被告認3度與女兒攬攬錫錫謂：係唔啱呀點心師傅涉強姦亂倫親女 被告指女兒一絲不掛稱想要 性交過一次六旬翁涉多番強姦非禮親女 女兒成年後揭發 被告受查自爆4宗罪