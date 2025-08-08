今日新聞8分鐘｜「蘿蔔快跑」墮坑｜七旬獨居婦化白骨兩家屬認屍

清水灣道私家車閃避途人 撞欄杆衝落4米下山坡 女司機歷險獲救

今日（8日）中午12時28分，西貢清水灣道近檳榔灣村發生交通意外。警方接報一輛私家車失事，撞毀約5米欄杆、衝落約4米下山坡。

救援人員到場救出60歲姓曹女司機，她頸痛不適，由救護員檢視傷勢後拒絕送院；清水灣道入西貢方向一度實施單線雙程行車，至下午2時左右解封。

米芝蓮推介深水埗「合益泰小食」失火 濃煙密佈十多人疏散

位於深水埗桂林街121號、獲米芝蓮推介的小食店「合益泰小食」失火。今日（7日）晚上約9時56分，小食店起火冒煙。消防趕抵動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，晚上10時20分將火救熄。火警幸無釀傷亡，10多人自行疏散。

現場可見，小食店濃煙密佈；據悉店舖當時已打烊，但仍有職員在內。警方及消防正調查起火原因。

女導師公屋被收回案覆核敗訴 公屋聯會：浪費單位資源 裁決合理

一名小提琴女導師的公屋租客，房屋署18次突擊家訪時均無人在家，加上水電費為「零」，被收回單位。該住戶向上訴委員會提上訴被駁回，再提出司法覆核。高等法院頒判辭，指該住戶的部份證供難以令人信納，認為其論點並無爭辯之處，拒絕頒下覆核許可，並下令她須支付房委會的訟費。

公屋聯會主席文裕明今早（8日）在電台節目中表示，他個人覺得裁決結果合理，又指該住戶浪費公屋資源，指「住」的意思應是住戶在單位內有日常生活的活動，如睡覺、吃飯等，「唔能夠水電錶郁都唔郁」。他又認為，如住戶有充份理由下，暫時未能住在公屋單位一段時間，當局可人性化處理。

葵盛東邨七旬獨居婦化白骨 兩男家屬殮房認屍

葵涌本周三（6日）再揭發有獨居長者去世化白骨悲劇。當日房屋署職員到葵盛東邨盛逸樓，欲收回一個單位，豈料登門只見一具化骨的屍骸倒在床上。警方其後證實死者為涉事單位的77歲姓袁女住戶。今日（8日）有兩名男家屬到葵涌公眾殮房認屍，辦理手續後默然離開。

疑無人駕駛失靈 重慶「蘿蔔快跑」連人帶車墮坑 民眾放木梯救人

百度旗下無人駕駛網約車平台「蘿蔔快跑」，8月6日在重慶發生罕見意外，該車在運營期間連人帶車墮入3米深坑，幸乘客並無大礙。有知情者稱，「女乘客懵了，想不明白自動駕駛怎麽會掉坑裏」。

鄭州暴雨｜男子站車頂避洪流、外賣被沖走 少林寺拒遊客避雨惹議

河南鄭州時8月7日出現強降雨天氣，市區內水位迅速上升瞬間變成汪洋一片。有民眾拍下車輛在暴雨中驚險前進，甚至有男子直接站上車頂避開洪流。此外，也有送外送人員頂著大雨送外賣，更有網民分享自己點外賣結果「飯被沖走了」，網絡上更出現許多鄭州市民在水深及腰的情況下行走，場面令人擔心。

特朗普促Intel CEO即時辭職 公司：陳立武致力推動美國國家安全

美國總統特朗普（Donald Trump）8月7日在社交媒體發文，以利益衝突問題為由，要求大型科技企業英特爾（Intel）行政總裁陳立武（Lip-Bu Tan）立即辭職。英特爾同日稍晚發聲明指，公司、公司董事會和陳立武皆堅定地致力於推動美國安全利益，並且正在進行符合特朗普「美國優先」議程的重大投資。

以色列安全內閣批准全面接管加沙城 英澳促三思

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）8月7日稱有意打算全面接管加沙後，內塔尼亞胡辦公室8日證實消息，指有關計劃已獲安全內閣「開綠燈」全面佔領加沙城。英國及澳洲敦促停止以色列軍事佔領加沙城（Gaza City），有埃及外交官則憂慮人質的安全或進一步受威脅。

關島以北熱帶氣旋命名「楊柳」 天文台最新料襲港機率1%至10%

【楊柳／天氣／weather／明天的天氣／hko／天文台】位於西北太平洋關島以北海域的熱帶低氣壓，已於今日（8月8日）凌晨增強至熱帶風暴，命名為「楊柳」（Podul，朝鮮提供名稱）。

天文台在周四（8月7日）的「天氣隨筆」專欄發表題為《驟雨初歇，雲開見日》文章，所載的路徑概率預報圖原顯示，該熱帶氣旋襲港機率介乎20%至30%。不過，據天文台最新路徑概率預報圖顯示，楊柳襲港機率降至1％至10%。