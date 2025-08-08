葵盛東邨七旬獨居婦化白骨　兩男家屬殮房認屍

葵涌本周三（6日）再揭發有獨居長者去世化白骨悲劇。當日房屋署職員到葵盛東邨盛逸樓，欲收回一個單位，豈料登門只見一具化骨的屍骸倒在床上。警方其後證實死者為涉事單位的77歲姓袁女住戶。今日（8日）有兩名男家屬到葵涌公眾殮房認屍，辦理手續後默言離開。



今日（8日）早上兩名男家屬到葵涌公眾殮房認屍，辦理手續後離開。（黃學潤攝）

本周三（6日）上午，房屋署職員到葵盛東邨盛逸樓一個單位，尋找失聯多時的77歲女住戶，豈料登門只見一具化骨的屍骸攤在床上。

據悉，涉事單位的月曆停留於2023年11月底，屋內的購物單據亦反映死者約在同期離世，推斷她已經死去超過一年半，遺體化成白骨在房間內床上。當日警方已聯絡其兩名兒子了解，並召仵工將遺體舁送殮房。

葵盛東邨七旬婦倒斃寓所。（黃學潤攝）

死者的鄰居曾向記者表示，袁婦20多年前與她一同搬到葵盛東邨，當時她已經一個人居住，亦不時向她訴苦，提及與3年多前已經移民外國的丈夫及兩名兒子不和。鄰居形容袁婦有很多朋友，會與友人四處外出遊玩；平時亦會自己煮食，惟從未見有親戚登門探訪。

據了解，袁婦並非社會福利署社工跟進的個案。社署回覆《香港01》查詢時表示，會嘗試尋找涉事長者的家人，以提供適切協助 。

葵盛東邨盛逸樓獨居七旬婦倒斃屋內化為白骨。死者住所陳設簡單，睡床則疑被死者遺體流出的屍水浸濕。（梁偉權攝）

袁婦住所陳設簡單，廚房放有雪櫃、洗衣機和電熱水壺等，門上則掛有多袋用膠袋裝着的物品。單位牆上貼着的揮春已脫落一半，下方掛鈎上掛着一個口罩。房內睡床則疑被死者遺體流出的屍水浸濕，牆壁上亦有少量污跡。