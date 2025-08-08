女導師公屋被收回案覆核敗訴　公屋聯會：浪費單位資源　裁決合理

一名小提琴女導師的公屋租客，房屋署18次突擊家訪時均無人在家，加上水電費為「零」，被收回單位。該住戶向上訴委員會提上訴被駁回，再提出司法覆核。高等法院頒判辭，指該住戶的部份證供難以令人信納，認為其論點並無爭辯之處，拒絕頒下覆核許可，並下令她須支付房委會的訟費。



公屋聯會主席文裕明今早（8日）在電台節目中表示，他個人覺得裁決結果合理，又指該住戶浪費公屋資源，指「住」的意思應是住戶在單位內有日常生活的活動，如睡覺、吃飯等，「唔能夠水電錶郁都唔郁」。他又認為，如住戶有充份理由下，暫時未能住在公屋單位一段時間，當局可人性化處理。



公屋聯會主席文裕明今早（8日）在電台節目中表示，「住」的意思應是住戶在單位內有日常生活的活動，如睡覺、吃飯等，「唔能夠水電錶郁都唔郁」。（示意圖／資料圖片）

文裕明在港台節目《千禧年代》表示，有關個案中，法庭已陳列許多理由，包括該名住戶沒有在單位居住的證據，認為該住戶沒有履行租約責任，濫用公屋資源。

至於該名住戶指房屋署沒有考慮其工作等需要，在上班時間突擊檢查，文裕明又指，房屋署以往亦會有突擊檢查，今次更進行了18次，估計房屋署是在不同時段到訪，但該單位亦沒有人在內。他認為房屋署已做了足夠工作。

他續說，水錶及電錶等讀數已可證明單位住戶有沒有在單位內生活，如住戶不是經常住在公屋單位，是浪費公屋資源。他認為「住」的意思，是住戶在單位有正常生活活動，如睡覺、吃飯，「唔能夠水電錶郁都唔郁」，認為今次案中住戶要尊重事實本身。

公屋聯會主席文裕明。（資料圖片/鄧穎韜攝）

被問到當局在處理懷疑濫用公屋個案時可否更人性化，文裕明指如住戶有充分說明，例如可能需要去外國半年，或要照顧家人等，相信房屋署可以人性化處理，但住戶要提供合理理據。

該宗案件涉及一名居於天水圍一人單位公屋的小提琴女導師，她因當局18次突擊家訪時均無人在家，加上水電費為「零」，被收回單位。導師其後向上訴委員會提上訴被駁回，再提出司法覆核，要求推翻收回其單位的決定。該名導師在聆訊時陳詞指，她過著沒電視機、WiFi和家居電話，雪櫃也沒有插電，夏天亦不開冷氣，平日早出晚歸，才未遇上家訪。