未發「極端情況」停工指示　陳國基指黑雨屬極端天氣有指引參照

本港早前迎來長達約11小時的暴雨，多區有嚴重水浸，有市民不滿政府未有如上一次黑雨般作「超前部署」。政務司司長陳國基今早（9日）在電台節目中表示，政府已有成熟機制應對突如其來的天災，當日的黑雨證明有關機制運作暢順，即使沒有召開極端天氣督導委會員會議，機制亦有運行，可保障市民安全。被問到為何當日未有發出「極端情況」停工指引，陳國基解釋，八號風球或黑雨本身已屬於極端天氣，有相關指引參照。



8月5日黑色暴雨警告生效期間，尖沙咀近中午天陰有大驟雨，不過不少遊客照冒雨來玩樂，穿上膠雨衣是一個好方法。（鄭子峰攝）

陳國基在商台節目《政經星期六》說，政府已有成熟機制應對突如其來的天災，緊急事故監察及支援中心在8號風球或黑雨期間會自動運作，發展局、保安局及警務處等都為成員之一，支援中心近日更提升為指揮中心，由處長級成員坐陣。

長達11小時黑雨證明政府機制運作暢順

而應對極端天氣督導委會員的成立，目的是當預計有風雨會為香港廣泛地區帶來嚴重影響時作出超前部署，及早應對。至於為何8月5日的黑雨沒有超前部署，陳國基指天文台已多次解釋雨量難預測，但政府的相關機制會自動運作；當日的黑雨證明機制運作暢順，即使不召開極端天氣督導委會員會議，機制亦會運行，不代表沒有會議市民便少了保護。

被問到為何當日未有發出「極端情況」停工指示。陳國基解釋，八號風球或黑雨本身已屬於極端天氣，可參照有關指引，「當極端天氣嘅時候，僱主和市民應該參照八號風球或者係黑雨嘅安排，僱主同佢嘅工作點樣返法，就好像八號風球咁樣。」

政務司司長陳國基領導的「應對極端天氣督導委員會」指，由於熱帶氣旋丹娜絲殘餘帶來的暴風雨，預計本港天氣持續惡劣，為確保學生安全，提前宣布7月11日所有日校停課。

至於7月11日，政府超前部署，教育局提早一天宣布當日停課，但最終多區無降雨，導致大量家長不滿，指子女無法出席畢業禮等。陳國基表示明白家長「會唔開心」，強調「我自己都係家長」，指希望家長明白政府要顧及大部份人安全，亦不希望學生會發生意外，重申「寧願估錯都唔想後悔」。

口岸加強滅蚊免巿民感染基孔肯雅熱

陳國基在節目中又提到，現時內地，尤其佛山流行基孔肯雅熱，而內地與本港接觸緊密，有輸入個案不足為奇。他續指，政府已做好防蚊準備，並會在口岸加強滅蚊，避免巿民感染，有信心控制傳播。衞生防護中心昨日（8日）公布一宗新增基孔肯雅熱輸入個案，以及一宗可能個案，本港今年累計錄得5宗基孔肯雅熱確診個案，全為輸入個案。