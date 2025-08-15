Burger King山頂店8.31結業　推最後減價餐　漢堡王剩機場禁區店

【結業潮／餐飲業／Burger King／漢堡王】Burger King（漢堡王）今日（15日）公布，山頂凌霄閣分店經營至8月31日結業，即全港僅餘一間香港國際機場離境大堂分店。早前網上已流傳該店結業的消息，有粉絲專程上山告別；也有市民形容為童年回憶，讚其薯條較其他快餐店更美味，對又少一間感到可惜。



翻查資料，Burger King早在上世紀80年代進軍香港，一度撤出，直至2003年「捲土重來」，高峰時期有逾20間分店，惟後來陸續結業。



Burger King今日（15日）在社交平台公布，山頂凌霄閣分店將於今年8月31日結束營業。（Burger King Hong Kong FB圖片）

Burger King山頂凌霄閣店結業後，全港僅餘香港國際機場禁區內的門店營業。（鄭子峰攝）

即日起推出限時優惠 特定套餐減$20

Burger King今日在社交平台公布，山頂凌霄閣分店將經營至8月31日結業，食客日後需要前往香港機場禁區內的分店，繼續享用香烤漢堡滋味。山頂店由即日起推出限時優惠，凡購買兩個滋味趣華堡套餐或雙層煙肉芝士華堡套餐，即減20元。

于小姐稱是得知網上消息指Burger King結業而專程過來。（鄭子峰攝）

結業消息網上流傳 食客專程登山告別 最愛雙層磨菇芝士漢堡

Burger King山頂店結業早前在網上流傳，記者本周一（11日）中午所見，雖然沒有出現排隊人龍，但店內幾乎滿座，大部份為外國及內地旅客，只有少量港人。

也有港人專程上山與Burger King告別。于小姐指「因為唔係成日食到」，所以間中上山頂的時候都會來光顧，她又認為山頂店比之前未結業的分店還要美味，最喜歡的套餐為雙層磨菇芝士漢堡套餐。

Miko表示Burger King為童年回憶，對於結業的消息感到可惜。（鄭子峰攝)

Burger King為童年回憶 讚薯條較其他快餐店美味

Miko當日剛巧前往山頂工作，所以特意前來光顧。她形容Burger King為童年回憶，「細個成日食」，讚揚其製作的薯條較其他快餐店更美味，因此對結業感到可惜。

《香港01》本周一（11日）中午所見，雖然沒有出現排隊人龍，但店內幾乎滿座，大部份為外國及內地旅客。（鄭子峰攝）

兩度進軍香港 高峰期全港逾20間分店

翻查資料，Burger King早在上世紀80年代進軍香港，其後一度撤出，直至2003年由特許經營商「SSP Hong Kong」，選址香港機場開設分店，其後2007年再出現另一間特許經營商「健味堡有限公司」不斷擴張，高峰時期逾20間分店，遍佈全港各區，惟後來陸續結業。

山頂店由即日起推出限時優惠，凡購買兩個滋味趣華堡套餐或雙層煙肉芝士華堡套餐，即減20元。（Burger King Hong Kong FB圖片）

2015年後全港只餘下機場及山頂兩間分店

直至2015年，由「健味堡有限公司」代理的分店全線結業，退出香港市場，只有「SSP Hong Kong」代理的機場及山頂分店營運至今。惟山頂店在8月31日結業後，香港粉絲們只能到香港機場享用漢堡。