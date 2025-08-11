市場經理涉姦派對女子　事主哭著推開被告不果　回家發現被告護照

市場經理涉參加含角色扮演遊戲的生日派對後，再轉場到酒吧盡興，期間涉把一名疑酒醉的女派對參與者帶回家，並把女方強姦。經理否認指控，案件今(11日)在高等法院開審。控方開案陳詞透露，女方被帶到被告家後開始清醒，她曾哭著想推開經理，但不成功。被告事後為女事主電召Uber送她回家，並給她外套穿著，女事主回家後，在被告外套內發現被告的特區護照。



被告葉家藝，32歲，助理市場經理。他被控於2023年1月21日，在港島中西區卑利街 80-82 號金莉大廈一單位，強姦女子X。

被告葉家藝否認強姦，在高等法院受審。(黃浩謙攝)

被告與事主X事前並不相識

控方案情指，X案發時30歲，案發前並不認識被告。兩人的朋友Chloe於2023年1月14日，籌辦一個生日派對，並把兩人加入一個WhatsApp訊息群組。Chloe並安排於派對時玩角色扮演，調查「兇手」，參加派對的人需作出相應的打扮。

X當日身穿黑色吊帶長裙

該派對於同年1月20日在金鐘一酒店的房間舉行，X、被告等人於傍晚陸續到達，當時X身穿黑色吊帶長裙和長䄂外套。約20人在房間內，玩遊戲和飲酒，X也飲下氣泡酒。至21日凌晨12時半左右，Chloe的男友安排眾人「轉場」，到中環一間酒吧。X到酒吧時，把長䄂外套寄存，期間曾飲下烈酒，

閉路電視見X離開時未能站穩

至凌晨3時半，X的友人Jennifer在酒吧內未能找到X，只發現X留下的louis Vuitton (LV)手袋和手機。而閉路電視片段顯示，被告拖X的手離開酒吧，當時X未能站穩，身體搖晃。

兩人扺達被告居住大廈的入口時，閉路電視顯示X東歪西倒，並把手伸向馬路，看來想離開該大廈，遭被告拉回。而她在升降機時，更一度失去平衡跌倒。

X曾哭著想推開被告

X在被告單位內開始清醒，要求離開，被告未有反應。被告其後強行脫去X的內褲，當時X一邊哭泣，一邊嘗試推開被告，但他未有停手。被告繼而拉開褲鏈，在未有使用安全套下強姦X，並在對方體內射精。

被告安排Uber送X回家

被性侵後，X感到驚慌。她不知自己身在何處，亦身無一物，手機和銀包都未有隨身。被告之後安排Uber送X回家，並給她穿上一件外套。

X醒來告知友人遭霸王硬上弓

X返家後入睡，醒來後在被告外套的口袋內，發現被告的特區護照。她又把事件告知友人Jennifer ，並在訊息「This dude forced himself on me」（這個人霸王硬上弓）。X其後到醫院求醫，獲提供緊急避孕藥。X於1月27日到警署報案，被告因此被捕。

案件編號：HCCC366/2023