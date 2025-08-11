今日新聞8分鐘｜男加尿落可樂放超市賣｜母子伏屍女兒疑弒母殺弟

旺角可疑車遇路障拒開窗受查 突調頭險撞警員 逆線逃走連撞三車

旺角發生瘋狂駕駛案件。凌晨近2時，警方西九龍衝鋒隊人員在洗衣街花園對開，設置路障進行反罪案行動，截查可疑車輛。期間一輛深色私家車沿豉油街轉入洗衣街，停在路障前，有警員上前擬進行截查，惟車上司機未有理會警員指示，沒有開窗或開門等。私家車未幾突然調頭逃走，期間撞及兩輛「排隊」候查的客貨車及凍櫃貨車，造成輕微損毀；然而，可疑車繼續往豉油街逆線行駛，至染布房街交界時，撞及一輛TESLA的左邊車身A柱位置。可疑車輛轉向亞皆老街方向逃去無蹤，而TESLA司機則受傷，須由救護車送院治理。

爆水管淹明苑中心│川菜館：嘭一聲停電 三四檯客走數 失約8千元

北角發生爆淡水管事件，昨日（10日）有食水湧入明苑中心後巷，電錶房被浸導致停水停電；區內多幢大廈亦停因爆水管而停食水。消防及水務署派員到場了解情況，其中水務署派出水車到達現場，但由昨晚10時至今日（11日）凌晨零時半，《香港01》記者在場訪攝，仍未見有任何居民落樓取水。

在明苑中心地舖經營川菜館的滕女士，於今日凌晨時份坐在店外向在場記者訴苦。就現場所見，由於大廈停電，店內只能點蠟燭照明。

她指，昨日（10日）下午4時左右，管理處已收到樓上部份住客無食水供應，管理處遂致電水務署了解。直至晚上7時左右，管理處向川菜館查問有無食水時，其店內的洗碗女工竟同時大叫「突然無晒食水」，最後待消防員到場，她們才知原來後巷爆水管。

深水埗雙屍｜長沙灣道85及48歲母子倒斃屋內 警列謀殺拘一女親友

深水埗揭發謀殺雙屍案。今日（11日）下午3時50分，警方接獲一間社福機構的女職員報案，指懷疑一名男子在長沙灣道38至40號恒滿樓一單位內暈倒。消防員趕抵破門入內，發現1男1女屍體。

消息稱，兩名死者為母子關係（85歲及48歲），事發時有社工登門造訪，但良久無人應門，終報警揭發事件。現場可見，有死者家人及3名社工在場助查；其後以黑布蒙頭拘捕一名涉案女親友。警方經調查後，將案件改列「謀殺」處理。

63歲男涉將含尿汽水擺放在超市貨架 涉意圖損害而施用有害物被捕

一名63歲男子疑不滿受超市職員不禮貌對待，將尿液混入加系可口可樂和七喜膠樽支裝飲品後，再將汽水放上多間超市的貨架上，前日（9日）被捕。警方指，過去一年在深水埗、旺角、灣仔區多間超級市場內，發現有「加系可口可樂」及七喜膠樽支裝飲品懷疑含有尿液，其中一宗一名9歲男童飲用後感不適，求醫後即日出院，警方調查後以涉嫌意圖損害而施用毒藥或殘害性或有害物品等罪名拘捕63歲男子。

尿液汽水｜市民人心惶惶坦言防不勝防 有人直斥：俾天收、有報應

「尿液汽水」案震驚全港，警方前日（9日）拘捕一名63歲男子，揭發有人疑不滿受超市職員不禮貌對待，將尿液混入樽裝「加系可口可樂」和七喜後，放上深水埗、旺角、灣仔區多間超市貨架，且犯案已長達一年，直至早前一名9歲男童飲用後不適，始揭發事件。

事件令不少市民人心惶惶，有人直斥疑犯「俾天收、有報應」，但均認為加料汽水防不勝防，只能在飲用前多加留意有否被開啟痕跡，「開蓋冇喳一聲就知佢有冇料到。」

海洋公園狂野龍捲風故障．有片｜風車旋臂半天吊 乘客腳揈揈待救

海洋公園機動遊戲「狂野龍捲風」今日（10日）傍晚疑故障停頓，多人被困半空近2小時。小紅書流傳遊客「半天吊」的影片，可見該遊戲有6條風車式「旋臂」、每條6個座位，當時坐滿不少人。

故障後，乘客均隨地心吸力向不同方向傾側，不少人緊握扶手，亦有乘客不斷「揈腳」待救。拍片目擊者操普通話稱：「為甚麼它（機動遊戲）停哪裏？」

多相｜「巨月」仿似東區走廊升起 攝影愛好者：一至兩年才遇一次

昨日（9日）為農曆閏六月十六，皎潔滿月傍晚由地平線升起，適逢天氣晴朗，不少人拍攝到「巨月」升起一刻。當中有攝影愛好者在紅磡碼頭附近，拍攝到橙紅圓月猶如從東區走廊升起，相片吸引了不少人讚好；有人表示用了接近一年時間部署，因適合的日子大約每一至兩年才出現一次。

滿月在剛升起時看起來或特別巨大，此是由於「月亮錯覺」光學現象所致，當月亮接近地平線時，視覺上會被誤認為放大，但實際大小並無變化。今晚的月亮仍接近滿月，月出時間為7時48分。

｢全紅嬋練瘦了｣衝上熱搜 po訓練健身照引熱議

中國跳水巨星全紅嬋8月9日在社交平台po出三張健身照片，並配文「剛剛（累）」，「全紅嬋瘦了」的話題也迅速衝上熱搜。