今日新聞8分鐘｜趴車頭狂飆400米｜加尿男出庭着「享受可樂」衫

相思灣現可疑人士 警趕至帶走8越南漢 正調查有否涉及其他案件

清水灣相思灣出現多名可疑人士，警方帶走8人到警署調查。據了解，涉事男子均為越南籍，持有行街紙，身上沒被搜出任何違禁品。

深水埗謀殺雙屍｜弒母殺弟棄血剪 女疑犯有精神病 母頸有4處傷

深水埗長沙灣道恒滿樓，昨日（11日）發生倫常謀殺案，一對85歲及47歲母子倒斃屋內，警方拘捕女死者的52歲女兒。警方今午（12日）交代詳情時指，女死者頸部有4處傷痕、男死者則疑被焗死；人員在大廈1樓簷篷檢獲染血鉸剪。

警方發現男死者因患有唐氏綜合症，須入住青衣一院舍，但因未有按時返舍，最終由社工上門揭發慘案。被捕女子則有精神病紀錄，定期在公立醫院求醫及服藥，但情況相對穩定，惟近日曾向朋友透露有精神壓力，且有輕生念頭，不排除有人疑殺害母親及弟弟後，再企跳尋短，及時獲救被捕。

警方形容事件令人痛心，呼籲市民如面對任何困難及壓力，都不應傷害自己及他人，有需要可向專業人士求助。

政府轉飲內地水｜連日有公務員訂水自己飲 數十箱水送貨政府合署

政府部門辦公室改訂內地品牌飲用水，連日來有網購平台工人將多箱本地品牌飲用水，送貨到不同部門，逾五十箱本地品牌水一度擺放在政府合署地下。有工人透露不少公務員自行夾單訂購飲用水。據了解，公務員自行訂水的情況，不只金鐘政府合署，其他地區政府部門也有。亦有公務員表示大多訂購1.5公升大支裝飲用水，足夠一天飲用。為了方便和省錢，亦有公務員會自行煲水飲。

政府辦公室新供應商包括被內地官媒點名三年內六次上黑榜的「鑫樂」飲用水製造商樂百氏，曾涉及致癌物溴酸鹽、微生物超標等。金鐘政府合署新飲用水正是「鑫樂」」。有公務員私下直言「健康無價」，故聯同多名同事一起訂水。政府早前表示，供應商須提交測試報告證明飲用水安全，第一次報告須於本月提交。

涉將加料汽水放超市 被告穿「享受可樂」T恤上庭 申保釋被拒

無業漢涉在一年間將多支加了尿液的飲品放在超市貨架上，近日1名9歲男童中招不適求醫，無業漢早前被捕。並被控1項意圖損害而施用毒藥或殘害性或有害物品罪，今（12日）被解到九龍城裁判法院提堂。裁判官曾慶東押後至10月21日再訊，待警方進一步調查，被告曾申請保釋，但遭裁判官拒絕，下令他需還押候訊。

被告羅劍毅（63歲，無業），今身穿印有可口可樂商標，印有「Enjoy Coca-Cola」(享受可口可樂)字句的綠色T恤上庭，他在庭上表現冷靜。

車Cam｜粉錦公路狂人亡命伏車頭 行車400米震驚網民：坐順風車？

今（11日）網上流傳一段驚險車cam片段，片段中一輛白色私家車沿粉嶺公路支線左轉入粉錦公路，卻見一名穿黑衣的人伏在車頭上，身體擋住約一半擋風玻璃視線。私家車未有停駛，繼續沿粉錦公路往北區醫院方向行駛。片段結束時黑衣人仍伏在車頭上，過程約40秒，路程約400米。

片段未有附上發生時間及其他內容，而且影像十分模糊，仍然引起大批網民熱議，問道：「坐順風車？」。網民指出片段可能是「拍戲」、「極限運動」；亦有人不同意，指未看見安全保護工具。

警司陸振中危駕咬警中指 官信屬單一事件 判社服令240小時

警司陸振中與同僚晚飯喝酒後，仍想駕車離開，3名督察上前阻止時遭陸襲擊受傷，其中一名男督察更被陸咬傷中指。陸早前經審訊，堅稱當晚未有喝酒，指3警另有原因阻他離開，惟陸最終被裁定危駕及襲擊兩罪成立，今（12日）於區域法院判刑，暫委法官勞潔儀在考慮各項因素後，指被告案中並不涉濫用職權，且有良好品格，判他240小時社會服務令、停牌6個月及須自費完成駕駛改進課程。

勞官判刑時透露，陸的妻兒在本案後遭受網絡欺凌，其妻更患上抑鬱症，陸對事件感到愧疚。勞官亦考慮到陸為人慷慨正直，曾作不少善舉，包括捐血33次，過去亦一直是個謹慎駕駛者，本案涉危駕的路程很短，無造成傷亡，相信只屬單一事件，認為可判非囚禁式懲罰。

打風｜天文台：熱帶氣旋楊柳明早闖港800公里範圍 將發一號風球

天文台發出特別天氣提示，預測熱帶氣旋楊柳會在明早（8月13日）進入本港800公里範圍，預告屆時會發出一號戒備信號。受楊柳的外圍下沉氣流影響，明日日間廣東地區天氣酷熱，而高溫觸發的驟雨會在明日稍後影響該區。

隨著楊柳星期四在廣東東部至福建南部一帶登陸，其相關雨帶會較為接近廣東沿岸，本地在星期四會間中有狂風大驟雨及雷暴，海有湧浪。天文台指，會視乎楊柳與珠江口的距離、強度及本地風力變化，評估是否需要在明日稍後至星期四初時改發更高熱帶氣旋警告信號。

洛杉磯4盜賊夜闖潮玩店「零元購」 翻箱倒櫃只偷Labubu

洛杉磯縣拉蓬特市（La Puente）一間潮流玩具店One Stop Sales於8月6日凌晨遭多名竊賊闖入「零元購」，損失金額至少超過7000美元（約5.4萬港元）。商店聯合創始人受訪時表示，賊人們顯然早有預謀，雖整間店鋪被翻箱倒櫃，但他們只偷走店內的中國內地潮玩品牌泡泡瑪特（Pop Mart）旗下公仔Labubu，而店鋪才剛剛對外宣布已為相關公仔補貨。