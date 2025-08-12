警司陸振中危駕咬警中指　官信屬單一事件　判社服令240小時

警司陸振中與同僚晚飯喝酒後，仍想駕車離開，3名督察上前阻止時遭陸襲擊受傷，其中一名男督察更被陸咬傷中指。陸早前經審訊，堅稱當晚未有喝酒，指3警另有原因阻他離開，惟陸最終被裁定危駕及襲擊兩罪成立，今（12日）於區域法院判刑，暫委法官勞潔儀在考慮各項因素後，指被告案中並不涉濫用職權，且有良好品格，判他240小時社會服務令、停牌6個月及須自費完成駕駛改進課程。



勞官判刑時透露，陸的妻兒在本案後遭受網絡欺凌，其妻更患上抑鬱症，陸對事件感到愧疚。勞官亦考慮到陸為人慷慨正直，曾作不少善舉，包括捐血33次，過去亦一直是個謹慎駕駛者，本案涉危駕的路程很短，無造成傷亡，相信只屬單一事件，認為可判非囚禁式懲罰。



被告陸振中（45歲），案發時是沙頭角分區指揮官，經審訊後被裁定1項危險駕駛及1項襲擊致造成身體傷害罪成。控罪指2022年7月15日，在粉嶺牽晴間一樓停車場危險駕駛，襲擊女督察X、督察蔡文浩和賴文顯。

被告陸振中就危駕及襲擊罪被判社會服務令240小時。(陳蓉攝)

律師指被告無重犯的可能性

辯方律師求情指，陸無論在學時期或在警隊均表現出眾，自中學起熱心慈善，事件摧毀了陸的警務事業，家人備受打擊，被告受到沉重教訓，已有深切悔意，沒有重犯的可能性，報告認為被告適合進行社會服務令。

指被告有助人為己任的高尚情操

律師續指，被告的善舉不止為求情所作，他有以幫助他人為己任的高尚情操。就證供而言，似乎會令人對被告產生不好的觀感，但其實是被告一貫的行為模式。

被告妻遭受網絡欺凌患上抑鬱症

勞官判刑時指，被告有33次捐血紀錄，有參與佛教組織活動，承諾日後會依法守規、助己助人。案發至今3年來，被告及其家人受盡煎熬，其妻兒因本案遭受網絡欺凌，妻子更患上抑鬱症，被告因案件影響家人而感到愧疚，並已反覆思考事件對各人造成的傷害，痛定思痛。

官信本案是單一事件

勞官續指，被告為人慷慨正直，受各界人士的稱讚認可，在本案發生之前，被告是謹慎的駕駛者，故此為單一事件，但被告很可能因為本案失去優厚的薪金，過去的努力付諸流水，前途盡毁。

認為被告高估了其駕駛能力

勞官指，被告非蓄意罔顧其他人的安危，只是高估了當時的駕駛能力，事故中亦沒有人受傷。勞官續指，被告沒有預謀，只是一時衝動，亦沒有武器，當時有人與他拉扯，故事件非由被告單方面引起，且被告在事件中亦同告受傷，適合非監禁式刑期。

事主稱擔心被告會報復

勞官引用事主創傷評估報告指出，事主的手指書寫時會感到麻痹，亦擔心被告會報復，在人多的地方會感到精神緊張，心理上備受困擾。被診斷患上創傷後壓力症(PTSD)，須維持心理治療。

官信被告不會重犯

勞官認為，陸是初犯，事件的罪責屬輕微，相信他不會再犯，被告為休班警不應為加刑因素。勞亦接納陸很有可能因案件而失去工作及關聯的利益，過去數十年的努力亦很有可能因此而付諸東流，構成減刑因素。

危險駕駛的路途短

勞官指，未有數據顯示被告當時體內的酒精含量，惟與被告在龍尾灘時的步姿比較，事發時被告明顯受酒精影響，惟被告危險駕駛屬短途，亦只局限於停車場內，亦有亮起死火燈，且被告以往的駕駛紀錄良好，不涉及惡劣情節，認為其罪責較輕，故就其危險駕駛罪及襲擊致造成身體傷害罪分別判處150及240小時社會服務令，鑑於兩個控罪源自同一事件，刑罰同期執行。

警司陸振中自稱無階級觀念，對被指變態玩下屬，他哽咽稱幾晚瞓唔著。(陳蓉攝)

督察蔡文浩供稱遭被告陸振中咬傷中指，他上周入稟向陸索償。(朱棨新攝)

陸原被控3項非禮罪全不成立

陸原另被控3項非禮罪，指他於2022年6月22及23日，在粉嶺聯和墟街市熟食中心2樓傷殘人士洗手間 3度非禮女子X，審訊後被裁定非禮罪不成立。

被告離開時明顥有醉意

控方案情指， 2022年7月15日，被告與多名同僚到粉嶺一酒家晚宴，以歡送即將即將調職的總督察黃燦熊。席間被告喝了十多杯啤酒，離開時有明顯醉意，仍堅持要自駕車，X及兩名督察跟著被告到停車場取車，並嘗試阻止被告開車，惟被告多次嘗試關門，更因而造成X多處瘀傷，混亂間被告仍然開車前進，期間車門打開。

蔡被咬至指甲斷裂

眾人阻止被告繼續開車，惟被告突然打蔡的臉，再捉住蔡的手放入口，並咬其右手中指，令蔡的指甲斷裂，流血不止。被告其後再開車，並撞到兩部車及案發停車場入口的閘機。

辯稱3名督察怕陸報串作阻撓

被告自辯時稱，當日的晚宴上，X、賴及蔡向他「自爆」違規，並希望他動用私人關係，幫助他們解決事情，惟陸堅拒同流合污，並打算離席，3人尾隨他到停車場，要求他不要「報串」，又不斷阻撓陸離開，又搶走他的車匙及波棍，令他的車倒後行駛。眾人糾纏間，車門被打開，於是陸立即停車。

案件編號：DCCC137/2023