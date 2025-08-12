失明漢被指未報擁有業權被收公屋　指文件無凸字版誤解內容求覆核

失明六旬翁被指未申報他擁有其母物業的六分一業權，遭房委會收回公屋。失明漢卻稱，其母物業一直由胞弟居住，他從未從中獲益，又因他失明，申報聲明無凸字版，他無法得知聲明內容，且其聲明由子女填寫，其子女不知他擁有該物業的部份業權，強調並非故意隱瞞。此外，他與妻均為失明人士，收回其公屋會，他們的處境會比一般人更困難，又指房委會要他簽聲明時，沒有提供方便盲人的方法，亦屬間接歧視，有違憲之嫌，昨（11日）入稟高等法院申請司法覆核。



申請人為劉漢良，答辯人為房委會和上訴審裁小組(香港房屋委員會)。

申請人劉漢良不服被收公司，入稟高等法院求司法覆核。(黃浩謙攝)

申請人劉漢良自1996年起居於大坑東邨。（資料圖片）

職員只問是否曾購買物業

入稟狀透露，劉為先天失明，自1996年起和家人居於石硤尾大坑東邨的單位。房委會於2024年9月通知劉，指他於2000至2024年間的聲明中，未申報他持有一個馬頭圍道物業的六分一物權，指他虛報。他於2024年遞交聲明時，職員只問他有否購買物業，他回答沒有。房委會便於同年10月底，向他發出遷出通知書。

劉母把物業平分給6名子女

劉指出，該馬頭圍道的物業，原本由其母親持有。2000年時，其母親以饋贈形式，把物業轉讓給劉和5名兄弟姐妹，劉因而獲得六分一業權。惟該物業一直由劉一名胞弟居住，劉從未因該物業獲益。其母亦曾向劉稱，他非單獨持有該物業，因此不需作出申報。劉遞交的聲明是由其子女填寫，子女們並不知道劉有該物業的業權。

上訴後已把業權轉讓給胞弟

上訴於本年2月進行，審裁小組曾問劉，為何在收到遷出通知書後，仍不轉讓該六分一物權，劉回應指此舉是「無私顯見私」。劉在上訴後，已把業權轉讓給胞弟。

與妻均失明難覓居所

審裁小組於本年2月駁回上訴，並指劉過去13次作出聲明，都沒有申報業權，認為他隱瞞真實情況。劉一家需於本年4月2日前，交還單位。惟劉稱他已達65歲退休之齡，難以租住其他單位。此外，劉和妻子均為失明人士，若他們另尋覓居所，難以重新適應環境。

聲明無凸字版要靠人解釋

劉指，相關聲明沒有凸字，除了依靠他人，劉無法得知聲明的內容。他的胞弟一直居於涉案物業，劉因此已忘記自己持有該物業的業權。法例雖賦予房委會權力，終止故意作出虛構陳述的住戶的租約，但他非故意作出虛假陳述，認為房委會和審裁小組的決定屬不合理。劉強調他在該物業並無任何權益，也非受益人，房委會和審裁小組應酌情處理。

可能誤解聲明內容

劉續指，對於視力受損的住戶，難以和一般人一樣，閱讀聲明的內容，他可能誤解聲明的內容和要求。職員也很可能只向劉解釋聲明的部份內容，因他當時只是問劉是否曾購入物業，劉也回答沒有。職員從沒有向劉解釋，以信託形式代他人持有業權的分別。若劉獲詳細解釋，聲明中的回覆可能不同。

未提供便利盲人方法屬間接歧視

劉要求法庭頒令，推翻房委會和上訴審裁小組要收回其單位的決定，而在司法覆核有結果前，一家仍可居於該公屋單位，又要求法庭頒令，房委會要求劉簽署聲明時，未有提供便利盲人的方法，屬於間接歧視，因此是違憲。

案件編號：HCAL1769/2025