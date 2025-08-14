楊柳·黑雨｜多區雨量逾70毫米 林超英：雨團又一次像列車般駛過
撰文：吳美松
出版：更新：
受熱帶風暴楊柳影響，本港今早（14日）泛起大雨，現時一號戒備信號及黑色暴雨警告信號生效。天文台指，由午夜至上午8時，本港多處地區錄得超過70毫米雨量，而港島中西區及港島南區的雨量更超過140毫米。前天文台台長林超英在社交媒體發文，指香港在楊柳外圍，但剛好位於一條雨帶上，形容「雨團又一次像列車般駛過」。
天文台表示，現時楊柳的外圍雨帶正影響珠江口一帶，本港有狂風大驟雨及強烈狂風雷暴；由午夜至上午8時，本港多處地區錄得超過70毫米雨量，而港島中西區及港島南區的雨量更超過140毫米。天文台又指，根據現時評估，黑色暴雨警告信號會至少維持至上午11時。
本港月初經歷破紀錄黑雨時，不少學者均表示香港受雨帶的「列車效應」影響，帶來廣泛而持續的暴雨。林超英今日亦在社交媒體上發文，分析指香港在楊柳外圍，但剛好位於一條雨帶上，形容「雨團又一次像列車般駛過」。
