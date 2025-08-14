消委會·小學生鞋｜兩款含致癌物六價鉻　Frog SHOES塑化劑超86倍

消委會今日（14日）公布28款小學生鞋測試結果，有13款樣本檢出不同的有害物質，其中Frog SHOUES及no. no. HOUSE的兩款男裝鞋驗出含有致癌物質六價鉻，劑量超出歐盟上限。消委會指，若使用含六價鉻的皮革，可能導玫皮疹、潰瘍，亦有機會致敏，引起接觸性皮膚炎。



有4個樣本驗出塑化劑，其中兩款超出歐盟上限，其中Frog SHOES的女裝鞋更超出歐盟上限近86倍。消委會指一般而言，惟若有傷口或濕疹，會增加吸收塑化劑的風險。家長亦應教導子女穿脫鞋子後清洗雙手，避免因接觸口部或食物而間接攝入塑化劑。



Frog SHOES的代理商表示上月15日將2款鞋全線下架，發現六價鉻超標的鞋款，有小量貨因原材料不足而改用現成材料，認為是導致檢測結果的原因。代理商又指再檢測生產中的兩款鞋，結果正常，沒有超標。



消委會今日（14日）公布28款小學生鞋測試結果，有13款樣本被檢出不同的有害物質。（蘇樂瑤攝）

消委會從不同零售點購入28款供小學生穿着的學生鞋樣本，男裝和女裝各佔一半，當中18款有含有動物皮革部件，各樣本售價介乎198至599港元。消委會只在有動物皮革成分的樣本上進行六價鉻和富馬酸二甲酯測試。

兩款男裝鞋含致癌物六價鉻 超歐盟上限

根據歐盟REACH條例，限制與皮膚接觸的成品皮革零件的六價鉻含量佔該零件乾燥總重量不得超過3毫克／公斤。測試當中，有兩款樣本超出歐盟上限，分別是Frog SHOES的F4431BK男裝鞋款，驗出4.5毫克／公斤的六價鉻，以及含5毫克／公斤的no.no HOUSE BCN-9021男裝鞋款。

消委會測試中，有兩款樣本的致癌物六價鉻含量超出歐盟上限，其中no.no HOUSE BCN-9021男裝鞋款含5毫克／公斤。（蘇樂瑤攝）

六價鉻或致皮疹、潰瘍等

消委會指，六價鉻一般從用於動物皮革鞣製工序的三價鉻化合物氧化而成，由於可引致肺癌，因此被國際癌症研究機構（IARC）歸類為第 1 組「令人類患癌物質」。若使用含六價鉻的皮革，可能會導致皮疹、潰瘍，亦可能會致敏，引起接觸性皮膚炎。

消委會指儘管兒童一般會穿着襪子才穿鞋，惟未能完全排除接觸到鞋內六價鉻的風險，若家長發現子女的腳部持續出現皮疹或皮膚炎，應停止穿着懷疑有問題的鞋履，並盡快求。

四樣本含塑化塑 兩款超標

消委會在4個樣本中檢出塑化劑，兩中兩款更超出歐盟上限。其中KingHealth LCK-9183鞋款的鞋墊被驗出0.37%塑化劑，超出歐盟上限2.7倍；而Frog SHOES的F1631BK鞋款，其內底部分更被檢出含有8.69%塑化劑，超出歐盟上限86倍。兩個樣本分別只獲1.5星及2星評價。

消委會在4個樣本中檢出塑化劑，兩中兩款更超出歐盟上限。其中KingHealth LCK-9183鞋款的鞋墊被驗出0.37%塑化劑，超出歐盟上限2.7倍。（蘇樂瑤攝）

消委會：家長應教子女穿脫鞋子後洗手

消委會指動物實驗顯示塑化劑對性功能、生育能力及發育產生有害影響，亦有干擾內分泌的特性，可影響人體荷爾蒙水平。一般而言，塑化劑不會有效地被人體皮膚吸收，惟若有傷口或濕疹，則會增加吸收塑化劑的風險。家長亦應教導子女穿脫鞋子後清洗雙手，避免因接觸口部或食物而間接攝入塑化劑。

8款含甲醛惟沒超出上限

消委會又指，測試亦發現有8款小學生鞋樣本含有甲醛，不過沒有超出歐盟REACH條例的75毫克／公斤上限，亦沒有樣本檢出或會刺激皮膚及引起過敏的富馬酸二甲酯。

Frog SHOES：7月15日已全線下架兩款鞋

Frog SHOES的代理商表示，在7月15日將該2款鞋全線下架。與生產商追查原因後，發現F1631BK小量貨因原材料不足夠而改用了現成材料而導致是次檢測結果。該公司向消委會提交測試報告，指該2款鞋的生產商亦將在生產中的鞋送往檢測，測試結果正常，沒有超標。

至於Kinghealth及no.no HOUSE的代理商均表示非常重視測試結果，將會作出改善。